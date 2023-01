La version de bureau de WhatsApp sera dotée d’une option de sélection multiple des conversations

En plus de cela, la plateforme de messagerie appartenant à Meta devrait également introduire la possibilité de signaler les mises à jour de statut sur sa version de bureau au cas où il y aurait quelque chose de désobligeant ou de suspect partagé. Cette fonctionnalité pourrait également s’appliquer aux versions Android et iOS, mais il reste à savoir quand cela se produira.

Vous devez savoir que cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et que l’on ne sait pas quand elle sera disponible pour les utilisateurs. On peut s’attendre à ce que la nouvelle fonction de sélection de discussion multiple fasse partie de la nouvelle version de WhatsApp de l’année prochaine.

Selon un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp travaille à l’ajout d’une nouvelle option « Sélectionner les discussions » à son client Web/de bureau . Avec cette option, il sera plus facile pour les utilisateurs de sélectionner plusieurs discussions à la fois pour les identifier comme lus ou non lus. Cette option permettra également aux utilisateurs de mettre en sourdine plusieurs discussions en même temps.