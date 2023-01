Google abandonnerait la Pixel Tablet de base au profit d’une version « Pro »

Au cours des deux dernières années, Google a développé un penchant pour des teasers de ses produits bien à l’avance. Le dernier exemple remonte à octobre, lorsque la société a présenté sa prochaine tablette Pixel aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Trois mois plus tard, nous sommes toujours aussi confus en ce qui concerne la Pixel Tablet. Ce qui semblait initialement être un appareil de milieu de gamme avec une fonctionnalité de smart display à l’esprit s’est rapidement transformé en une gamme composée de 2 modèles. Néanmoins, il semble maintenant que nous pourrions obtenir une seule tablette Pixel en fin de compte.

Comme beaucoup de produits non commercialisés de Google, la Pixel Tablet a eu sa juste part de fuites et de rumeurs. Aujourd’hui, nous venons d’en avoir une autre qui pourrait expliquer la différence entre la Pixel Tablet et la Pixel Tablet Pro évoquée dans diverses rumeurs.

Comme vous le savez peut-être, la tablette que Google prévoit de lancer cette année avait pour nom de code « Tangor », également connu sous le nom de « T6 ». Nous avons beaucoup écrit sur ce sujet et d’autres fuites concernant la Pixel Tablet. Cependant, l’existence d’une « T6Pro » — comme dans Pixel Tablet Pro – a également été découverte dans des lignes de code par Kuba Wojciechowski.

Ainsi, on pensait que Google pourrait travailler sur deux tablettes au lieu d’une seule. Mais les mois ont passé sans qu’aucune information ne soit donnée sur ce présumé modèle Pro. Aujourd’hui, il semble que Wojciechowski ait de nouvelles informations concernant ce supposé produit.

According to the code, the camera setup is as follows: back of the phone: IMX787 main, S5K3J1 tele, IMX386 ultrawide. Inner camera is a IMX355 from the Pixel 6 and the outer sensor on the front is another S5K3J1. This is a fairly comprehensive setup, fitting for a premium device. —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Selon l’auteur de la fuite, Google a commencé à travailler sur une tablette utilisant la puce Tensor originale. Ce projet aurait ensuite été annulé et Google aurait commencé à travailler sur une tablette utilisant la puce Tensor G2.

Quelques clichés au passage

Le premier appareil aurait été la Pixel Tablet, tandis que le second — celui qui sera commercialisé en 2023 — pourrait être le modèle Pro. La source a également souligné que la seule différence entre les deux appareils semble être la puce qui les alimente. Cela signifie que nous n’aurons probablement qu’une seule tablette Pixel, alimentée par le Tensor G2 et éventuellement commercialisée comme un appareil « Pro ».

Selon Wojciechowski, la Pixel Tablet « Pro » sera équipée de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran OLED de 2 560 x 1 600 pixels. Ceci, ajouté au fait que l’appareil sera vraisemblablement livré avec un dock de charge par défaut, signifie que la Pixel Tablet pourrait potentiellement être un appareil assez cher.

À première vue, la vision de Google pour sa tablette se conforme de plus en plus aux normes de l’industrie. Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose en soi, cela signifie que l’appareil pourrait finir par n’être qu’une énième tablette Android. En outre, Wojciechowski a également partagé quelques photos de l’appareil.