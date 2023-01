Voici comment résoudre le principal problème de ChatGPT : le plagiat

L’intelligence artificielle a ses hauts et ses bas et la dernière technologie célèbre, ChatGPT, pose désormais un important problème aux enseignants qui reçoivent des travaux du programme. Le nouveau système d’OpenAI est de plus en plus utilisé, en particulier par les étudiants qui sont chargés de leurs travaux scolaires, mais qui ont recours à cette technologie pour leurs travaux.

Ainsi, si ChatGPT est un merveilleux outil, ce service d’IA avancé, qui peut écrire comme un expert sur presque n’importe quel sujet, a un côté sombre : le plagiat. La gestion de ce problème s’est avérée difficile. Étant donné que ChatGPT a été formé sur un vaste ensemble de données d’écriture humaine, il est presque impossible pour un enseignant d’identifier si une rédaction a été créée par un étudiant ou une machine.

C’est devenu un réel problème, car il est difficile de détecter si le travail a été fait par ChatGPT, et ce parce qu’il essaie de fournir une voix naturelle. Mais, des outils de détection du plagiat peuvent aider.

Le laboratoire d’intelligence artificielle Watson du MIT-IBM et le Harvard Natural Language Processing Group se sont associés pour mettre au point un outil qui permettra de détecter si le contenu a été créé par des programmes d’intelligence artificielle. Le GLTR ou Giant Language model Test Room présente toutefois une faille, car il est programmé pour se concentrer sur les applications GPT-2 au lieu du dernier, connu sous le nom de ChatGPT.

Il est encore limité dans sa version actuelle, mais il s’agit d’une technologie prometteuse pour offrir toutes ses fonctionnalités disponibles dès maintenant. Selon l’équipe, elle aide à examiner un appareil, car elle a accès au langage GPT-2 117M d’OpenAI.

GPT-2 Output Detector et GPT-Zero

GPT-2 Output Detector a été publié peu de temps après que le générateur de texte de l’IA a vu le jour, et il fournit jusqu’à 95 % dans la détection du contenu généré par la machine. Bien qu’il ne soit pas d’une précision absolue, il offre tout de même un taux de détection élevé du contenu créé par l’IA.

GPT-Zero est un outil de détection de contenu d’IA créé par Edward Tien, doublement diplômé en informatique et en journalisme, qui s’est efforcé de créer un système capable de détecter le contenu de ChatGPT tel qu’il est. La version actuelle de l’application est encore en mode de bêta test, et son taux de faux positifs est inférieur à 2 %.

Son slogan est « Les humains méritent de connaître la vérité », et c’est ce que le programme vise à offrir à tous ceux qui l’utilisent et qui cherchent des signes d’« aIgiarisme » ou de plagiat d’IA.

ChatGPT et ses effets sur la société

Certains professeurs ont mis en garde contre le fait que l’utilisation de l’outil d’IA leur garantira une bonne note, car ils devront toujours passer par une évaluation et un processus.

Et si la technologie OpenAI permet de donner aux étudiants un contenu prêt à l’emploi grâce à sa création IA, elle ne promet pas exactement un contenu de qualité. Oui, ChatGPT fournit un contenu décent à ceux qui le demandent, mais ses créateurs affirment que la technologie ne doit pas encore être utilisée pour des choses importantes, y compris pour le travail scolaire, professionnel ou autre.

ChatGPT est prometteur, mais il doit être utilisé avec modération et avec des limites, car la création de travaux scolaires ou d’autres formes de contenu doit être naturelle pour les gens, au lieu de dépendre d’une IA. Néanmoins, tout le monde n’a pas l’œil vif, et s’ils ont recours à des vérificateurs ou à des détecteurs de plagiat, ces trois applications peuvent les aider à repérer le contenu créé par l’IA dans les soumissions.