Microsoft se lance dans l’énergie solaire

Outre les activités propres de Microsoft, il a également été signalé qu’ une part importante des émissions liées à l’entreprise provient de sources externes , telles que l’achat, la vente et le transport de biens et de services, ce qui fait que l’entreprise ne peut pas faire grand-chose d’autre que d’exercer une pression sur les tiers.

Les centres de données font depuis longtemps l’objet d’un examen minutieux en raison de la quantité d’énergie qu’ils consomment, et si de nombreux fabricants de puces se sont attachés à proposer des modèles plus économes en énergie, notre présence croissante sur Internet a vu notre besoin de stockage sur le cloud augmenter considérablement.

The Register rapporte que l’entreprise possède 200 bureaux et 60 régions de cloud computing, qui demandent tous une énorme quantité d’énergie .