Wine 8.0 vous permet d'exécuter encore plus d'applications Windows sur Linux et Mac

Wine est votre meilleur outil si vous avez un ordinateur équipé de Linux, macOS ou même Haiku et que vous souhaitez tester occasionnellement une application Windows. La version 8.0 de cet outil populaire est maintenant disponible, et elle est superbe.

Pour ceux qui l’ignorent, Wine est une couche de compatibilité gratuite et open source qui permet d’exécuter certaines applications Windows sur des ordinateurs fonctionnant sous Linux, FreeBSD ou d’autres systèmes d’exploitation. C’est également la base du logiciel Proton que Valve utilise pour permettre aux utilisateurs de Steam Deck de jouer à des jeux Windows sur la console alimentée par Linux.

Le changement le plus important dans Wine 8.0 est que tous les modules Wine peuvent être compilés au format format PE (portable executable). Il s’agit d’un grand pas vers l’amélioration de la compatibilité avec les applications Windows, en particulier la protection contre la copie, les débogueurs Windows et d’autres types d’applications et de jeux qui posent souvent des problèmes avec Wine. Cela ouvre également la voie à un fonctionnement plus fiable de Wine sur les systèmes d’exploitation non Unix, et pourrait un jour permettre aux applications x86 de fonctionner sur les appareils ARM sans couches de compatibilité supplémentaires.

Selon les développeurs, ce changement a nécessité quatre ans de travail. Cependant, il doit encore être peaufiné, certaines applications pourraient encore exécuter des appels Unix au lieu de passer par la voie prévue pour les appels système NT. L’équipe Wine a déclaré dans son annonce : “Les appels directs restants seront supprimés pendant la phase de développement de Wine 8.x.“.

Et bien que ce soit probablement le changement le plus important, ce n’est pas le seul. Wine améliore également le côté graphique des choses, avec la prise en charge de plus de cartes graphiques et une nouvelle version du pilote graphique Vulkan. Je vous recommande de consulter le journal des modifications approfondi si vous souhaitez vérifier cette version, car beaucoup de choses ont changé.

Wine est incroyable, et cette version le rend encore meilleur. Vous pouvez installer Wine 8.0 en suivant le processus habituel, mais la version 8.0 n’est peut-être pas encore déployée sur toutes les plateformes et dans tous les dépôts de logiciels. La mise à jour de certaines applications basées sur Wine, comme CrossOver, prendra probablement un certain temps.