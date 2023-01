La configuration de votre nouveau Galaxy S23 pourrait être plus simple et plus rapide

Les choses ont changé ces deux dernières années et la plupart d’entre nous ont tendance à remplacer leurs smartphones par de nouveaux moins souvent qu’auparavant. Le fait est que la technologie mobile est arrivée à un point où elle est généralement assez bonne pour nous durer au moins trois ans. En conséquence, nous avons tendance à nous habituer à la façon dont nos smartphones sont configurés et fonctionnent, et il est donc important que les fabricants rendent la transition vers un nouveau combiné aussi peu pénible et encombrante que possible.

Un récent démontage d’APK par 9to5Google révèle que Google pourrait bientôt introduire une version améliorée de Fast Pair sur Android qui rendrait la configuration d’un nouveau téléphone (Android) et le transfert des données de votre ancien téléphone un peu plus simple et rapide qu’auparavant.

Fast Pair fait partie des Google Play Services qui, jusqu’à présent, ont permis aux utilisateurs de coupler facilement des périphériques tels que les smartwatches WearOS, les casques, les téléviseurs Android, etc. à leur smartphone.

Le célèbre leaker Mishaal Rahman a également confirmé cette possibilité dans une publication sur Twitter.

Yep, Kuba (@Za_Raczke) spotted code for this in Play Services in early December. These devices will advertise via Fast Pair that they’re setting up. On the receiving Fast Pair device, you’ll get a notification that launches the “QuickStart” activity to scan a QR code. https://t.co/gy62t94Tkn — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 24, 2023

Le processus semble être identique à celui que vous devez suivre pour configurer une nouvelle paire d’écouteurs, par exemple, ce qui signifie que vous devez simplement rapprocher les deux appareils l’un de l’autre. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez invité à vous rendre dans l’application correspondant à l’appareil que vous souhaitez changer. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes habituelles.

Cependant, cette découverte est un indice que cette mise à jour Fast Pair fera ses débuts avec la série Galaxy S23, prévu pour être annoncé lors de Samsung Galaxy Unpacked événement le 1er février. Ce ne serait pas une trop grande surprise puisque Samsung et Google ont pratiqué un partenariat mutuellement bénéfique depuis un certain temps maintenant, s’aidant mutuellement avec des collaborations pratiques comme celle-ci.