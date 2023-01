Voici les couleurs spéciales prévues pour la série Galaxy S23 de Samsung

L’événement Unpacked de Samsung pour la gamme Galaxy S23 est l’un des moments les plus attendus de l’année dans le monde de la technologie, et étant donné que l’événement officiel a lieu cette semaine, il n’est vraiment pas surprenant que de plus en plus d’informations arrivent sur le Web par des canaux non officiels.

Cette fois, de nouvelles images révèlent la série Galaxy S23 dans les couleurs exclusives que Samsung prévoit d’utiliser uniquement dans ses boutiques.

Comme chaque année, Samsung lancera les modèles Galaxy S23 en plusieurs couleurs. Il y en aura quatre cette année, à savoir Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac et Phantom Black. En anglais pur, il s’agit du vert, du rose, du violet et du noir. Toutes ces versions seront disponibles dans le monde entier, et vous pourrez les acheter à la fois chez Samsung elle-même et chez les autres détaillants disponibles à travers le monde.

Ensuite, les Sud-Coréens prévoient également une série d’autres couleurs exclusives sur lesquelles vous ne pourrez mettre la main que dans les boutiques officielles de Samsung.

Et grâce à ces rendus non officiels, nous pouvons les voir de plus près. Ces couleurs, qui devraient se retrouver sur toutes les versions du Galaxy S23, sont le gris, le bleu clair, le vert clair et le rouge. Aucune ne sera vendue par le réseau de revendeurs, votre seul choix sera donc de les commander directement auprès de Samsung.

Il reste à voir si Samsung souhaite produire ces appareils en nombre limité, mais il est fort probable qu’il ne le fasse pas. Cependant, attendez-vous à ce que la société annonce de nouvelles couleurs plus tard dans l’année, car c’est une approche que Samsung utilise généralement pour stimuler l’attrait de ses appareils auprès des clients et garder les téléphones frais lorsque la demande ralentit.