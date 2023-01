Le prix des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra pour l’UE ont été dévoilés

À première vue, le Galaxy S23 sera un peu plus cher que son prédécesseur , du moins dans l’UE. En moyenne, chaque modèle Galaxy S23 coûte environ 100 € de plus que son prédécesseur respectif .

Samsung est notoirement mauvais quand il s’agit de garder des secrets et nous savons déjà pratiquement tout ce qu’il y a à savoir sur la famille Galaxy S23. La seule pièce restante du puzzle est le prix et c’est là que cette dernière information qui vient de faire surface entre en jeu.