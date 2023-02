Les Google Pixel pourraient bientôt être capables de créer leurs propres fonds d’écran via l’IA

L’IA va certainement jouer un rôle plus important dans la vie des gens à l’avenir, alors espérons que beaucoup de ces fonctionnalités feront ressortir le meilleur de ce que la technologie a à offrir. L’événement I/O de Google n’est que dans quelques mois, et je suis impatient de voir ce que le grand G a en réserve pour ses fans.

Mais attendez, Google n’a-t-il pas déjà une application officielle de fonds d’écran ? Elle en a une, oui ! Et elle comprend un grand nombre de superbes images, allant de photos de paysages à couper le souffle à des œuvres d’art prolifiques. Cependant, on parle ici d’une application entièrement distincte, ou peut-être même d’une fonctionnalité entièrement exclusive à la gamme phare Pixel de Google.

Ce rapport est venu par 9to5Google, qui a noté un « Pixel Wallpaper Maker », qui va prétendument être présenté lors de la Google I/O de cette année en mai . Pour l’instant, on ne sait pas si l’outil d’IA prendra une image existante de l’utilisateur et la modifiera, ou s’il sera capable de créer des images entièrement nouvelles à partir de zéro.