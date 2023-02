Windows 11 pourrait bientôt faciliter la résolution des problèmes de votre PC

Windows 11 pourrait bientôt offrir aux utilisateurs la possibilité d’exécuter une mise à niveau sur place directement à partir du panneau Paramètres, ce qui serait une option pratique pour ceux qui ont besoin d’un moyen rapide pour réparer les problèmes avec leur PC.

Cette option a été repérée dans la dernière version preview de Windows 11 (version 25284) par @PhantomOfEarth (relayé par Windows Latest). Cependant, notez qu’elle est cachée pour l’instant, donc les testeurs de Windows 11 ne verront pas cette fonction à moins d’utiliser ViVeTool [un outil de configuration de Windows].

L’option est présente dans Système > Récupération dans l’application Paramètres, et est intitulée « Résoudre les problèmes sans réinitialiser votre PC ».

You will soon be able to run an in place upgrade to the same build without installation media it seems. Hidden in 25284 (new Fix problems using Windows Update option)

vivetool /enable /id:42550315 pic.twitter.com/WiaLb0qjAv

— PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) January 25, 2023