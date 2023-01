by

Google panique à propos de ChatGPT et se tourne vers l’IA pour 2023

Le récent lancement du chatbot d’IA ChatGPT d’OpenAI a suscité des inquiétudes au sein de Google, selon des rapports du New York Times. Selon le média, Google envisage désormais d’intensifier l’introduction de produits d’intelligence artificielle dans le sillage d’une concurrence technologique très populaire, comme ChatGPT.

Google, qui est dirigé par la société mère Alphabet, s’est montré prudent quant à l’ajout de technologies basées sur l’intelligence artificielle à sa gamme de services. Cependant, la société prévoit maintenant d’annoncer plus de 20 projets basés sur l’IA tout au long de l’année 2023, ajoute la publication. En outre, Times affirme que Google prévoit de « faire la démonstration d’une version de son moteur de recherche avec des fonctionnalités de chatbot cette année ».

Les plans de transition vers l’IA ont été formulés dans l’annonce du licenciement de 12 000 employés de Google.

Google est déjà connu pour avoir massivement investi dans l’intelligence artificielle. Cependant, le Times a également indiqué que Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a fait appel aux conseils des fondateurs de l’entreprise, Larry Page et Sergey Brin, qui se sont retirés de leurs rôles actifs à partir de 2019. Ils auraient participé à des réunions avec les dirigeants en décembre 2022, où ils ont pu « approuver des plans et présenter des idées ».

Les produits d’IA de Google à venir pourraient potentiellement être annoncés lors de sa conférence des développeurs I/O en mai. La marque pourrait principalement présenter une démo de son propre chatbot d’IA, qui sera axé sur l’éthique et l’exactitude des informations.

De multiples outils, dont un outil de développement

Le rapport du Times indique également que Google prévoit d’annoncer un studio d’images capable de générer et de modifier des images, un navigateur appelé MakerSuite qui comprend des outils permettant aux entreprises de créer des prototypes d’IA, ainsi que plusieurs outils de développement. L’un d’eux s’appelle PaLM-Coder 2 et fonctionne de manière analogue à GitHub Copilot de Microsoft. L’autre s’appelle Colab + Android Studio et permet de créer des applications pour smartphones.

Les préoccupations antérieures de Google étaient que pousser trop fort sur l’IA pourrait affecter négativement l’opinion de l’industrie sur la marque, mais maintenant la société semble s’inquiéter d’être laissée derrière. Outre le chatbot ChatGPT, de nombreux générateurs de texte-image ont attiré l’attention d’Internet ces dernières semaines, tout comme un certain nombre de plateformes de productivité alimentées par l’IA.

D’autres grandes marques technologiques ont également fait part de leur intention de présenter l’IA sur leurs produits et services existants. Microsoft a fait part de son intention de travailler avec le langage GPT-3 afin de mettre en œuvre des fonctions d’IA dans sa suite Office, notamment Outlook, Word et PowerPoint.