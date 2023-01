Les Galaxy S23 Ultra et S23+ arrivent en avance dans une boutique

Nous sommes maintenant à quelques jours du lancement de la série Galaxy S23 et à ce stade, nous pouvons commencer à attendre des photos réelles et juste au bon moment, une boutique au Nicaragua a posté quelques images du Galaxy S23 Ultra (via SlashLeaks) et du Galaxy S23+ (via l’utilisateur Twitter Alvin).

KM Cell Store est une boutique de téléphonie mobile et il semble que Samsung leur ait déjà expédié le Galaxy S23, ou alors il s’agit d’unités factices. L’emballage a l’air un peu bizarre mais Ice Universe n’a pas soulevé de doutes, ce qui implique que nous sommes en présence d’une vraie affaire.

Les photos qui ont fuité montrent les téléphones dans toutes les options de couleurs évoquées par la rumeur, y compris Phantom Black, Botanic Green, Cotton Flower (crème) et Misty Lilac (rose clair/lavande).

Les couleurs ne correspondent pas exactement aux rendus récemment divulgués, qui donnaient aux smartphones un aspect terne et délavé. Elles sont plus en accord avec les documents promotionnels qui ont été divulgués.

Nous pouvons également voir l’arrière du Galaxy S23 Ultra et il semble être encore plus massif que le S22 Ultra et les côtés semblent plus plats. Bien que ce soit difficile à dire sur ces photos, le Galaxy S23 Ultra a apparemment des capteurs de caméra plus grands que le Galaxy S22 Ultra. L’aspect général est très analogue à celui du Galaxy S22 Ultra.

Des smartphones attendus le 1er février

Les Galaxy S23 et S23+, en revanche, devraient être équipés d’un capteur photo sans bosse analogue à celui du S22-Ultra et conserveront probablement leurs coins arrondis, mais pourraient avoir des côtés plus plats,

Une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm devrait alimenter la série Galaxy S23. Il est fort probable que le S23 Ultra soit doté d’un monstrueux capteur photo de 200 mégapixels qui pourrait l’aider à devenir le meilleur smartphone avec un capteur photo de 2023.

Samsung annoncera officiellement les smartphones le 1er février et il n’est pas encore tout à fait clair si la série s’en tient au prix de départ de 859 euros de la gamme Galaxy S22. Vous pouvez prendre de l’avance sur les commandes en réservant le Galaxy S23 dès aujourd’hui.