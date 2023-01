Google Messages porte à 100 le nombre de participants aux discussions de groupe avec chiffrement de bout en bout

by

Google a déployé le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe dans son application Messages et aurait terminé le déploiement de la version bêta. Cependant, l’une des limitations était que pour que les discussions de groupe soient éligibles au chiffrement, pas plus de 21 personnes ne pouvaient être ajoutées à la fois. Il semble maintenant que Google porte cette limite à 100 personnes.

Cette nouvelle limite correspond à la limite actuelle de 100 participants aux discussions de groupe RCS, de sorte que vous n’aurez plus à vous soucier de savoir si votre conversation de groupe est chiffrée ou non. Cela contraste avec la limite actuelle d’iMessage, qui est de 32 personnes maximum dans un chat pour la prise en charge du chiffrement.

Ce changement n’a pas été annoncé, mais plutôt trouvé par Android Police. Auparavant, si vous ajoutiez plus de 20 personnes à une discussion de groupe, soit 21 en comptant vous-même, vous voyiez l’icône de verrouillage du bouton d’envoi disparaître. Bien sûr, cela indique que le chiffrement de bout en bout a été désactivé.

Cependant, n’oubliez pas que le chiffrement des discussions de groupe est encore en version bêta et qu’il ne peut être utilisé que si vous utilisez la version bêta de l’application Messages de Google. On ignore actuellement quand cette fonctionnalité atteindra le statut stable et sera intégrée à la version normale de l’application.

En attendant, vous pouvez vérifier si votre discussion de groupe est chiffrée en tapant sur le nom du groupe en haut de la discussion et en vérifiant les détails du groupe. Une section dédiée au chiffrement de bout en bout vous permettra de savoir si le statut est activé et si vos conversations de groupe sont à l’abri des regards indiscrets.