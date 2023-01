De nouvelles images promotionnelles de la série Galaxy S23 apparaissent en ligne

Si vous avez suivi les fuites de ces dernières semaines (ou de ce dernier mois), vous savez probablement que nous savons maintenant presque tout ce qu’il y a à savoir sur la prochaine série Galaxy S23. Une nouvelle fuite de SnoopyTech, un informateur sur Twitter, révèle d’autres images marketing des smartphones Galaxy S23, les mettant en valeur dans des photos de style de vie pour votre plaisir.

Il y a en tout 6 images publiées. Certaines d’entre elles sont déjà connues grâce aux précédentes fuites, notamment l’image montrant la couleur Botanic Green du Galaxy S23 Ultra (nous sommes sûrs à 98 % du nom de l’option de couleur, alors gardez-le à l’esprit).

La plupart de ces documents promotionnels soulignent les caractéristiques spécifiques du Galaxy S23 Ultra. Il s’agit essentiellement de mettre en valeur certaines caractéristiques qui devraient rendre le smartphone attrayant pour les potentiels acheteurs. Par exemple, nous voyons le Galaxy S23 Ultra en train de filmer un clip dans le cadre d’un concert de rock : il fait sombre et les conditions d’éclairage ne sont pas idéales, mais le Galaxy S23 Ultra semble tout de même être à la hauteur.

Cette image en particulier parvient à corroborer ce que les précédentes fuites avaient suggéré et ce que Samsung elle-même a partagé avec l’annonce du nouveau capteur de 200 mégapixels : nous pourrions très bien voir quelques améliorations notables dans la photographie en basse lumière et les vidéos cinématiques nettes avec le S23 Ultra. Nous savons que le capteur ISOCELL HP2 amélioré de le Ultra devrait être en mesure de tenir cette promesse, et je suis impatient de pouvoir le tester.

Une autre image promotionnelle du S23 Ultra montre l’écosystème Galaxy montrant le smartphone aux côtés des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

La fuite contient également une image du Galaxy S23+ en couleur rose, avec la Watch 5 et les Buds 2 Pro. Ensuite, nous avons le Galaxy S23 en Cotton Flower (une couleur beige) avec la Watch 5 à nouveau.

Cette fuite ne nous montre pas vraiment quelque chose que nous ne savions pas déjà, et c’est à prévoir étant donné le nombre de fuites.

Presque tout a été divulgué jusqu’à présent

Les fuites concernant la première grande annonce de smartphones de 2023 circulent sur Internet depuis des semaines, voire des mois. Grâce à plusieurs de ces fuites, nous avons entendu et vu beaucoup de choses sur la gamme Galaxy S23.

Les trois smartphones de la gamme phare 2023 de Samsung devraient être officiellement dévoilés le 1er février. Comme d’habitude, Samsung organisera un événement Unpacked pour montrer ces nouveaux bébés au monde. Jusqu’à présent, nous avons eu une fuite de la fiche technique du S23 Ultra, le S23 et le Plus ont également reçu le même traitement, et de nombreux rendus et images officielles ont été publiés sur Internet.

Récemment, nous avons également entendu que les smartphones seront livrés avec une nouvelle version surcadencée du processeur phare Snapdragon 8 Gen 2, qui sera en fait fabriqué uniquement pour les smartphones Galaxy. Les résultats de ce processeur ont été un peu mystérieux. Et n’oublions pas le nouveau Galaxy S23 Ultra sera équipé d’une caméra de 200 mégapixels.