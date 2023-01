L’écran MicroLED de l’Apple Watch Ultra 2 coûterait deux fois plus cher

Apple se prépare peut-être à sortir un modèle MicroLED à sa robuste Watch Ultra qui sera dotée d’un écran plus lumineux fabriqué avec cette technologie naissante. Apple investit depuis des années dans la recherche et le développement de MicroLED dans l’espoir que cette technologie puisse un jour remplacer les panneaux OLED pour lesquels elle dépend aujourd’hui de Samsung et de quelques autres petits fournisseurs.

Mais la tâche s’est avérée plus difficile que prévu, et Apple aurait réduit ses ambitions en matière de MicroLED à l’utilisation de son premier panneau de ce type dans la Apple Watch Ultra 2, dont la sortie est prévue l’année prochaine aux côtés de l’iPhone 16.

Un nouveau rapport de la MicroLED Industry Association, qui compte parmi ses membres des poids lourds de l’industrie comme LG ou 3M, éclaire la décision présumée d’Apple de procéder lentement et régulièrement à l’adoption d’écrans MicroLED dans ses appareils, indique The Elec, contrairement à ce que l’on pense, à savoir qu’elle introduira les MicroLED dans les iPhone et les Mac dans un proche avenir.

Selon le premier livre blanc de son genre détaillant la viabilité des écrans MicroLED pour les wearables, où ils devraient apparaître en premier, un panneau du type de celui que l’Apple Watch Ultra 2 pourrait utiliser coûterait deux fois ce que l’écran OLED actuel de l’Apple Watch Ultra demande. Si Apple paie actuellement des fournisseurs comme LG 20 dollars pour leurs écrans Apple Watch Ultra avec 1000 nits de luminosité maximale, un équivalent MicroLED avec une résolution analogue coûterait au moins 40 dollars.

Une telle augmentation du coût des composants serait encore viable pour des produits haut de gamme comme la Watch Ultra à 999 dollars, et c’est pourquoi Apple a peut-être choisi sa gamme de montres robustes pour introduire la technologie d’affichage MicroLED. En revanche, pour les écrans plus grands, comme ceux de la gamme iPhone, ou les panneaux destinés à des appareils de milieu de gamme plus abordables, l’utilisation d’écrans MicroLED serait très difficile en l’état actuel de leur développement et n’aurait pas beaucoup de sens économique.

Encore une efficacité à prouver

La raison en est que, si en théorie les puces MicroLED offrent une luminosité plus élevée pour une consommation d’énergie moindre, dans leur application pratique, ces caractéristiques ne seront pas deux fois meilleures que celles des écrans OLED actuels utilisés par Apple. Les écrans MicroLED coûteraient néanmoins au moins deux fois plus cher, et ce dans le meilleur des cas des écrans relativement petits et avec une résolution comparativement faible du type de ceux utilisés pour les smartwatches.

Non seulement un écran MicroLED plus grand avec une résolution plus élevée serait prohibitif à fabriquer, mais ses marges bénéficiaires sentiraient un saut de 20 à 40 dollars du coût du composant beaucoup moins sur un appareil de 999 dollars. Selon le livre blanc de la MicroLED Industry Association :

Étant donné tout cela, il apparaît que l’écran MicroLED, au-delà d’un avantage marketing, ne sera pas en mesure d’apporter une véritable révolution en matière de qualité ou d’efficacité d’affichage — mais il pourrait constituer un excellent pas en avant. Cela signifie que la prime de prix que les fabricants d’appareils seront prêts à accepter ne sera pas substantielle.

C’est pourquoi Apple a peut-être pris la décision fatidique de faire ses débuts avec la technologie d’écran MicroLED qu’elle a longtemps préparée pour le prime time comme alternative à la dépendance à l’OLED, dans la Watch Ultra 2 de 2024 d’abord. Apple a fait la même chose avec les écrans OLED qu’elle a d’abord achetés à LG pour ses montres, puis, lorsque la technologie est arrivée à maturité et que son prix a baissé, elle les a déployés sur l’iPhone et sur l’iPad.

Apple est très prudente en ce qui concerne le contrôle des coûts des composants de ses appareils et introduit rarement une nouvelle technologie onéreuse en premier. Ainsi, son passage éventuel aux écrans MicroLED pourrait prendre une autre décennie après l’introduction de la Watch Ultra 2, surtout si elle n’offre pas une expérience radicalement meilleure que les panneaux OLED actuels qu’elle utilise.