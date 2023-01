Les résultats de l’application Google Podcasts ont été supprimés de Google Recherche

by

Google Podcasts est l’une des applications de lecture de podcasts les moins connues, et probablement les moins populaires. Pourtant, elle est très utile pour ceux qui préfèrent s’en tenir aux produits Google et qui veulent pouvoir écouter leurs podcasts à partir de la page de recherche Google ou d’une enceinte connectée Nest. Cependant, il semblerait que Google ait décidé d’écarter l’application Google Podcasts en la supprimant de ses résultats de recherche.

L’information a été rapportée par Podnews et relayé par Android Authority lorsqu’il a été découvert que les boutons de lecture liés à l’application Google Podcasts dans les résultats de recherche avaient soudainement disparu. C’est bien sûr inquiétant quand on sait que Google n’hésite pas à fermer des services, même des années après qu’ils aient été créés et appréciés par leurs utilisateurs.

Lorsqu’on lui a demandé une déclaration concernant ce changement, Google a répondu à Podnews en indiquant que c’était le comportement prévu et que la société expérimente toujours de nouvelles façons d’améliorer les choses.

En outre, Google a fourni la déclaration suivante :

YouTube et Google Podcasts répondent à des besoins différents. Les deux servent les auditeurs de podcasts aujourd’hui et nous ne changeons pas cela pour le moment. Nous n’avons rien de plus à partager pour le moment.

Bien que la déclaration n’ait rien dit sur la disparition de Google Podcasts ou quelque chose d’analogue, cette décision concerne ceux qui utilisent l’application car elle la place dans un statut incertain. L’application a été lancée pour la première fois en 2018, mais n’a pas reçu de nouvelles mises à jour depuis 2021. De plus, selon un rapport de Bloomberg en 2021, Google a commencé à déplacer ses efforts de podcast vers YouTube au lieu de l’application dédiée aux podcasts.

Bien que l’avenir de l’application Google Podcasts reste incertain à ce jour, je préfère rester optimiste quant à la possibilité d’avoir une alternative viable pour la remplacer si elle devait être supprimée. De toute façon, la plupart des gens regardent ou écoutent des podcasts sur YouTube, alors si c’est la voie que doit suivre ce service, il faudra s’y tenir.