Le marché mondial des smartphones a chuté de 17 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2022

by

by

Le dernier trimestre de 2022 n’a pas été très bon pour l’industrie des smartphones. En effet, au cours du dernier trimestre de 2022, le nombre de smartphones expédiés dans le monde a diminué de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre total de smartphones expédiés en 2022 a également diminué de 11 % pour atteindre moins de 1,2 milliard, selon un rapport de Canalys, ce qui indique une année difficile pour tous les fabricants de smartphones.

Au dernier trimestre 2022, Apple a repris la première place sur le marché des smartphones avec une part de marché de 25 %, la plus élevée qu’elle n’ait jamais atteinte. Malgré une demande en baisse et des problèmes de production à Zhengzhou, Samsung est arrivé en deuxième position avec une part de marché de 20 %.

Toutefois, il est resté le plus grand fournisseur sur l’ensemble de l’année. Xiaomi a conservé la troisième place, mais sa part de marché a chuté à 11 % en raison de difficultés en Inde. OPPO et vivo complètent le top 5, avec respectivement 10 % et 8 % de parts de marché.

Le marché des smartphones en 2023

Selon un rapport de Canalys, les vendeurs de smartphones seront prudents en 2023 et se concentreront sur la rentabilité et le maintien de leur part de marché. Ils réduiront également leurs coûts pour s’adapter aux conditions actuelles du marché. Il sera important d’établir des relations solides avec leurs partenaires de distribution pour protéger les parts de marché, car les conditions difficiles peuvent provoquer des tensions dans les négociations. Canalys prévoit que le marché des smartphones connaîtra une croissance nulle ou seulement marginale en 2023 et que les conditions devraient rester difficiles.

Des facteurs tels que l’inflation, les hausses de taux d’intérêt, les ralentissements économiques et un marché du travail en difficulté limiteront le potentiel du marché, en particulier sur des marchés comme l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Cependant, certaines régions comme l’Asie du Sud-Est devraient connaître une reprise économique et une croissance au cours du second semestre 2023, grâce à une augmentation du tourisme en Chine.

Runar Bjørhovde, analyste de recherche chez Canalys, a déclaré à propos de ce rapport :