Cette vidéo d’une maquette du Pixel Fold est tellement alléchante

Un créateur de contenu YouTube connu sous le pseudo Dave2Dave a posté une vidéo de prise en main avec une unité factice du Pixel Fold. Le « modèle vierge » du premier Pixel pliable est censé être authentique en ce qui concerne les dimensions. Comme le souligne la vidéo, ce type de maquettes pourrait être utilisé par les fabricants d’étuis pour créer des étuis pour le Fold qui pourront être dans les rayons des boutiques dès la sortie du smartphone.

Ce que Dave Lee a souligné dans la vidéo, c’est la finesse du Pixel Fold (5,7 mm). La bosse de la caméra ajoute 2,5 mm à cette mesure. La vidéo superpose les trois caméras attendues sur la barre de caméra arrière et l’écran de couverture de 5,79 pouces qui portera une résolution full HD+, soit 2 100 x 1 080 pixels. L’écran interne mesurera 7,67 pouces avec une résolution de 2 208 x 1 840 pixels.

Les sources de Dave lui indiquent que la charnière du Pixel Fold sera plus proche du style utilisé sur le modèle OPPO Find N2 qui se plie en forme de larme et cet angle plus doux permet à l’appareil de se fermer sans espace et de s’ouvrir avec un pli moins perceptible sur l’écran pliable. Il s’agit là d’un processus différent au Galaxy Z Fold 4 qui se ferme selon « un angle plus aigu », ce qui entraîne un espace lors de la fermeture et contribue également à créer le pli sur l’écran.

Sans découpe de caméra sur l’écran de couverture, nous devrions nous attendre à un poinçon sur l’écran. Il y a une découpe pour la caméra en haut à droite de l’écran interne. Les bords supérieurs et inférieurs de l’écran de la taille d’une tablette sont épais et mesurent 5,5 mm à 6 mm. Lee qualifie d’« anormales » des bordures aussi épaisses sur un smartphone pliable, mais il dit que cela ne le dérange pas, surtout si cela a été fait pour maintenir le prix bas. Il pense qu’en ayant des bords épais et en plaçant la caméra à cet endroit, Google pourrait réduire le prix de l’appareil de 200 à 300 dollars par rapport à ce qu’il aurait été avec des bords minces et une caméra dans un poinçon ou sous l’écran.

Dave a également mesuré la hauteur verticale de la maquette du Pixel Fold et a découvert que la hauteur verticale de 124 mm de l’écran correspond à la même mesure sur l’écran interne du OPPO Find N2. L’écran interne du Pixel Fold sera plus grand que celui du Find N2. Il y aura un haut-parleur en haut à gauche de l’appareil et un autre en bas à droite. Cela permettra d’obtenir un son stéréo, quelle que soit l’orientation dans laquelle le smartphone est tenu.

Un prix abordable ?

Fait intéressant, Lee indique que l’arrivée de Google dans le secteur du smartphone pliable sera positive pour le marché en général, car davantage de développeurs utilisent l’arrivée de Google comme une incitation à construire plus d’applications qui tirent parti du facteur de forme. Il a fait remarquer qu’il serait surpris si le Pixel Fold était vendu au prix annoncé de 1 700 dollars, qu’il considère comme trop élevé pour ce téléphone.

La dernière rumeur prévoit que le Pixel Fold sera dévoilé en octobre aux côtés de la gamme Pixel 8. À l’origine, le plan semblait être de présenter le Fold en mai lors de la conférence des développeurs Google I/O. Mais, Samsung Display ne produira pas en masse les deux écrans du Fold avant juillet ou août, ce qui a conduit à ce retard. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, là où l’écran interne du Galaxy Z Fold 4 est plus portrait que paysage, le Find N2, et le Pixel Fold sont plus paysage que portrait.

La configuration de base du Fold devrait comprendre 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le retard jusqu’en octobre pourrait donner à Google le temps d’équiper le Pixel Fold avec le SoC Tensor 3 au lieu du Tensor 2 ; cela pourrait également permettre au Pixel Fold d’être livré avec Android 14 préinstallé au lieu d’Android 13.