Apple retarde l’introduction des lunettes AR et se concentre sur le casque de réalité mixte moins cher

Apple prévoit de lancer un casque de réalité mixte plus tard dans l’année, mais a interrompu le développement de ses lunettes AR en raison de difficultés techniques. Toutefois, une version moins chère du casque AR/VR pourrait voir le jour, selon le rapport de Bloomberg.

Outre le futur casque de réalité mixte, Apple a également développé de nouvelles lunettes AR. Ces lunettes étaient destinées à être davantage axées sur des tâches de base telles que l’affichage de notifications, plutôt que d’offrir des fonctionnalités de réalité virtuelle immersives. Cependant, il semble que les plans d’Apple pour ce produit aient également changé.

Apple avait prévu de sortir ses lunettes AR après le lancement de son casque de réalité mixte, qui combine la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Mais, la société a maintenant décidé de lancer une version moins onéreuse du casque de réalité mixte, après le lancement de la version initiale, dès 2024 ou 2025, selon des personnes au fait de la question, comme le rapporte Bloomberg.

Selon les rumeurs, le casque de réalité mixte d’Apple sera équipé de deux panneaux MicroLED 4K, qui offriront une expérience immersive en haute résolution.

L’appareil sera également doté de capteurs avancés, tels que plusieurs caméras et un capteur LiDAR, ainsi que de la détection des gestes de la main, du suivi des yeux, de la reconnaissance de l’iris, du contrôle vocal, de la détection de la peau et des expressions faciales. Le design devrait s’inspirer des AirPods et de l’Apple Watch.

On estime qu’Apple pourrait expédier 10 millions d’unités de ses appareils AR/VR d’ici 2026.

Le casque AR/VR d’Apple pourrait avoir une version moins chère

Le premier casque AR/VR d’Apple n’a pas encore été annoncé, mais l’entreprise s’inquiéterait de son prix élevé. Selon certaines rumeurs, l’appareil de première génération pourrait coûter environ 3 000 dollars. Pour rendre la technologie plus accessible, Apple envisagerait une version moins chère de l’appareil, avec pour objectif de le faire coûter environ le même prix qu’un iPhone. Le prix de la gamme actuelle d’iPhone 14 varie entre 800 et 1 600 dollars – 1 019 euros et 1 479 euros.

Selon un rapport, le casque de réalité mixte (MR) d’Apple est moins compliqué à fabriquer, mais plus volumineux qu’un dispositif de réalité augmentée qui ressemble à des lunettes normales. Alors que la réalité virtuelle est totalement immersive, la réalité augmentée superpose des informations virtuelles sur le monde réel, et la réalité mixte mélange des éléments réels et numériques, permettant aux utilisateurs d’interagir dans un environnement virtuel.