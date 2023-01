L’iPhone 14 Pro est enfin disponible avec livraison le lendemain

Cela a pris un certain temps, mais il semble qu’Apple ait finalement résolu les problèmes d’approvisionnement qui ont impacté l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Après avoir fait face à des temps d’attente ridiculement longs, les deux modèles Pro sont maintenant disponibles avec une livraison le lendemain, selon un nouveau rapport, et l’appareil est également disponible en boutique pour ceux qui veulent l’acheter eux-mêmes.

En d’autres termes, les choses sont revenues à la normale après quelques mois très difficiles causés principalement par les problèmes rencontrés par les fournisseurs d’Apple en Chine.

En fait, les longs délais d’attente ont été le résultat d’un mélange de forte demande pour les modèles Pro et de restrictions frappant les fournisseurs chinois.

Apple a elle-même confirmé en novembre de l’année dernière que les fournisseurs chinois avaient du mal à faire face aux restrictions locales liées à la pandémie. « Les restrictions liées au COVID-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d’assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine. L’usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des employés de notre chaîne d’approvisionnement », a déclaré la société.

Des problèmes réglés ?

« Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max plus faibles que ce que nous avions prévu et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ».

Pendant ce temps, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus n’ont pas été affectés par les problèmes d’approvisionnement, de sorte que les clients qui commandent ces modèles ne sont pas confrontés à un quelconque temps d’attente. Cela pourrait être le signe que les deux modèles enregistrent en fait une demande terne, tandis que les modèles Pro continuent d’être le fer de lance des ventes sur la majorité des marchés.