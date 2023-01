Le Xiaomi 13 Ultra pourrait sortir en avril

Vous avez peut-être entendu dire que la gamme de smartphones Xiaomi 13 a été lancée le mois dernier en Chine. Actuellement, la gamme se compose de deux smartphones : le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro, qui semble avoir des performances de caméra exceptionnelles. Cependant, avant même que les derniers fleurons de la société Mi ne soient présentés, les rumeurs faisaient état d’un potentiel troisième modèle également.

Eh bien, même après l’événement de sortie, ces rumeurs n’ont pas disparu. Une fuite chinoise sur Weibo a indiqué qu’un troisième smartphone, le Xiaomi 13 Ultra, pourrait être dévoilé en avril, et qu’il pourrait même faire l’objet d’un lancement mondial.

Maintenant, cela ne veut pas dire que ce serait le premier modèle de la gamme à quitter la Chine continentale. Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont déjà en préparation pour un lancement mondial le mois prochain au MWC 2023 à Barcelone.

Eh bien, le fait est que le Xiaomi 13 Pro pourrait être aussi « Ultra » qu’un flagship puisse l’être.

Si l’on compare les Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 Ultra, ces derniers avaient une configuration à trois caméras, mais le Xiaomi 12S Ultra était le premier smartphone sur lequel la société Mi a collaboré avec Leica, et c’était également le premier smartphone Xiaomi avec une caméra périscope, analogue à celle que nous voyons sur le Xiaomi 13 Pro.

Et c’est à peu près tout ! Mis à part de légères différences, comme une batterie légèrement plus grande sur le 12S Ultra. Mais le fait est que la plupart de ces différences, nous pouvons déjà les noter comme factuelles en comparant le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Les deux smartphones sont équipés du dernier silicium Snapdragon 8 Gen 2, les deux ont une technologie de caméra développée avec l’aide de Leica et le Pro a déjà des capacités de zoom périscopique, tout comme le 12S Ultra l’a fait l’année dernière.

De réelles innovations ?

À l’heure actuelle, il serait assez difficile d’imaginer un potentiel XIaomi 13 Ultra, qui pourrait offrir la même quantité d’améliorations, comme pour gagner à être appelé une « mise à niveau » par rapport au Xiaomi 13 Pro. Cependant, c’est précisément ce qui rend l’industrie technologique si intrigante.

Si cette fuite s’avère être authentique et que nous voyons un Xiaomi 13 Ultra révélé en avril, nul doute qu’il offrira quelque chose de particulier.