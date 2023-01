WhatsApp pourrait vous permettre de partager des notes vocales en tant que mises à jour de statut

Comme WABetaInfo l’a d’abord rapporté , WhatsApp offre la possibilité de partager des notes vocales comme mises à jour de statut à certains bêta-testeurs avec la version 2.23.2.8 de l’application bêta WhatsApp pour Android. Les notes vocales ont une durée maximale de 30 secondes et disparaissent après 24 heures , tout comme les options de statut texte, photos, vidéos et GIF.

Dans WhatsApp, vous pouvez envoyer un message vocal enregistré à un ami, ce qui est génial, non ? Mais vous ne pouvez pas utiliser un message vocal comme une mise à jour de statut. Cela signifie que si vous voulez transmettre une note à tous vos contacts, vous devrez toujours taper vos pensées sur un clavier virtuel. Et si vous en avez assez de faire cela, vous serez heureux d’apprendre que WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de créer des notes vocales comme mises à jour de statut .