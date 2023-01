Apple dévoilerait de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces aujourd’hui !

Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux modèles de MacBook Pro ce mardi 17 janvier. De nombreux rapports indiquent que le géant de la technologie fera une annonce, avec Mark Gurman de Bloomberg, habituellement fiable, suggérant que la puce M2 arrivera finalement sur les ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’Apple.

Gurman a d’abord rapporté en octobre qu’Apple préparait de nouveaux MacBook Pro avec des puces M2 Pro et M2 Max, bien qu’à ce moment-là, la date de sortie n’était pas connue. Apple a lancé la puce M2 en juin 2022 et le modèle de 13 pouces est actuellement le seul ordinateur portable MacBook Pro qui en est équipé. Le seul autre ordinateur portable Apple équipé de la puce M2 est le MacBook Air de 2022.

The new MacBook Pros are imminent (Apple does have an announcement tomorrow – with press briefings later this week and embargoes lifting next Monday). The new Macs arriving early this year first reported here in October https://t.co/P34OdoMRgZ https://t.co/9JlQ0ueBO1

— Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023