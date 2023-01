Logitech s’engage à élargir les possibilités du travail hybride

Logitech a lancé l’engagement « New Logic of Work », conçu pour permettre aux organisations et à leurs employés d’élargir les possibilités du travail hybride. Selon la société, la nouvelle logique du travail exprime la façon dont Logitech comprend le travail à l’ère moderne et la façon dont la société conçoit des solutions pour les personnes dans tous les espaces.

Grâce à cet engagement, Logitech vise à fournir des produits et des solutions d’espace de travail personnel et d’équipe qui renforcent les besoins essentiels à la réussite du travail hybride.

Logitech affirme fournir aux organisations les outils nécessaires pour garantir et maximiser la productivité dans un monde de travail où que ce soit. Pour ce faire, elle propose une gamme complète de matériels, de logiciels et de services pour la mobilité, l’écosystème du poste de travail et les salles de conférence de toutes tailles.

Logitech est convaincue que pour assurer le succès du travail hybride, les organisations doivent équiper leurs employés d’outils qui tiennent compte de l’équité, de l’inclusivité et de la flexibilité afin de permettre la flexibilité et d’optimiser les performances.

En octobre de l’année dernière, Logitech a lancé la caméra de table alimentée par l’IA intitulée « Logitech Sight » pour capturer intelligemment les participants aux réunions pour une plus grande équité des réunions. Sight a été conçue pour résoudre la question de savoir où placer les caméras et les microphones dans une salle pour capturer efficacement tous les participants.

Des produits conçus spécialement pour le travail hybride

Le produit est conçu pour améliorer l’équité des réunions, car, lors de l’annonce, Logitech a fait référence à une enquête de Microsoft réalisée au début de l’année 2022, qui a révélé que 43 % des personnes interrogées dans le monde ont déclaré ne pas se sentir incluses dans les réunions. Parmi les autres statistiques compilées par Logitech, aujourd’hui, 26 % des cadres prévoient de modifier leur approche et la définition de « l’espace de travail » et que 73 % des organisations se préparent à un avenir hybride.

Logitech a également récemment dévoilé ses webcams Brio 500 et ses écouteurs Zone Vibe, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des travailleurs hybrides. L’entreprise affirme que ces nouvelles webcams et ce nouveau casque apportent « qualité, style, accessibilité et durabilité » aux employés qui travaillent dans un environnement distant.

Ces produits font suite à une récente enquête de Logitech qui montre que plus de 89 % des employés travaillant à domicile sont confrontés à des problèmes d’angle de caméra, de mauvais éclairage et de limitation du champ de vision dus aux caméras intégrées des ordinateurs portables.