Vous pouvez désormais créer vos propres sons d’alarme personnalisés dans l’application Google Horloge

L’application Google Horloge dispose d’une sélection décente de sons d’appareils pouvant être utilisés pour vos alarmes, ainsi que de la possibilité de choisir parmi les sons déjà enregistrés sur votre appareil ou sur YouTube Music lorsque vous souhaitez vous réveiller avec la bonne chanson. Cependant, il manque toujours à l’application la possibilité d’enregistrer vos propres sons. Qui sait ? Peut-être voulez-vous vous remonter le moral ou vous réveiller avec un son unique.

Heureusement, une mise à jour côté serveur est en train d’être déployée dans la version 7.3 de Google Horloge, qui ajoute cette possibilité, de sorte que vous pouvez désormais utiliser des sons d’alarme personnalisés pour les alarmes ordinaires et les minuteries. Vous pouvez donc désormais utiliser des sons d’alarme personnalisés pour les alarmes ordinaires et les minuteries, en plus des sons enregistrés dans l’application Fichiers ou ailleurs sur l’appareil. Cependant, sous « Vos sons », vous trouverez une toute nouvelle option : le bouton « Ajouter ».

Cette nouveauté a été repérée par Mishaal Rahman sur Twitter, puis rapportée par 9to5Google. Pour l’instant, cette fonctionnalité semble être exclusive aux smartphones Pixel, certains utilisateurs d’appareils non-Pixel affirment que la mise à jour est accessible sur leurs appareils également s’ils utilisent des ROMs personnalisées comme Lineage OS.

