Logitech MX Creative Console : Le nouveau panneau de commande pour les créatifs Adobe

Après avoir racheté Loupedeck, un concurrent de la Steam Deck, l’année dernière, Logitech lance la MX Creative Console, un outil révolutionnaire qui permet aux créateurs de contenu numérique de se concentrer pleinement sur leur art en simplifiant les tâches fastidieuses telles que l’édition visuelle grâce à de nouvelles capacités d’IA. Il s’agit ni plus ni moins d’une console créative conçue pour contrôler Adobe Photoshop et Premiere Pro.

La MX Creative Console est conçue pour les créateurs, qui occupent une place de plus en plus importante dans le monde des médias numériques. En offrant un accès instantané aux commandes essentielles et une personnalisation poussée, cette console rationalise les flux de travail et automatise les tâches répétitives.

Logitech s’est associée à Adobe pour offrir une intégration profonde grâce à des plugins sur mesure pour les applications populaires telles que Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, After Effects, Audition et Illustrator. La MX Creative Console améliore la capacité à travailler avec les fonctionnalités d’IA telles que le remplissage génératif de Photoshop et le montage basé sur le texte de Premiere Pro.

Pour célébrer cette collaboration, chaque console est livrée avec un abonnement gratuit de trois mois à Adobe Creative Cloud All Apps, offrant une valeur significative aux utilisateurs nouveaux et existants.

La MX Creative Console, une solution pour les professionnels de la création

« La création de contenus subit une transformation massive qui fait évoluer constamment la façon dont les gens créent. La MX Creative Console est conçue pour aider les utilisateurs à redéfinir leur flux de travail, en leur permettant de travailler plus intelligemment et plus rapidement », a déclaré Anatoliy Polyanker, Directeur Général de l’unité commerciale MX chez Logitech. « Avec les derniers ajouts à l’écosystème Logitech MX, MX Creative Console et MX Ink récemment annoncée, Logitech exploite les tendances clés de la démocratisation de la création de contenus, de la conception 3D et de l’informatique spatiale, ainsi que des flux de travail basés sur l’IA ».

La MX Creative Console offre une polyvalence et une expérience personnalisée pour chaque utilisateur. Elle comprend un clavier avec des touches d’affichage dynamiques pour accéder et déclencher les actions les plus importantes, ainsi qu’un pavé numérique personnalisable qui sert de contrôleur de navigation analogique intelligent.

Grâce au logiciel gratuit Logi Options+, la console offre une intégration transparente des applications sous Windows et Mac, avec des commandes personnalisables, des plugins, des profils et des icônes disponibles via le Logi Marketplace. Le logiciel continuera à étendre ses capacités avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux plugins.

Conçue pour la durabilité

La MX Creative Console est fabriquée avec des pièces en plastique contenant 72 % de plastique recyclé post-consommation pour la version Graphite, de l’aluminium produit avec de l’énergie renouvelable et un emballage en papier certifié FSC. Elle utilise également des micro-textures au lieu de la peinture. Cela garantit que les utilisateurs peuvent maîtriser leur flux de travail créatif tout en minimisant l’empreinte carbone du produit et en favorisant la circularité.

Disponibilité et prix

La MX Creative Console, disponible en gris pâle et en graphite, est disponible en précommande dès aujourd’hui et sera expédiée à partir du 14 octobre 2024 au prix de 229 euros sur www.logitech.com et sur Amazon.

La Logitech MX Creative Console est une véritable révolution pour les créateurs de contenu numérique. En combinant des fonctionnalités avancées, une personnalisation poussée et une intégration transparente avec les applications Adobe, elle permet aux professionnels de la création de gagner en productivité et de libérer leur potentiel créatif.