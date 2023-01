Google travaille sur les notifications de batterie faible de Fast Pair pour les stylets

<string name=”fast_pair_stylus_battery_getting_low_description”>Battery getting low \u2022 Consider charging soon</string>

La prochaine Pixel Tablet devrait prendre en charge les stylets USI, qui sont conçus pour fonctionner sur plusieurs appareils et plateformes. La bêta 2 d’Android 13 QPR2 a révélé des informations sur les notifications de charge des stylets et une mise à jour de Google Play Services pour Wear OS inclut des chaînes « fast_pair_stylus » analogues aux notifications de batterie faible pour les casques Bluetooth, ce qui suggère que Fast Pair sera utilisé pour fournir ces notifications pour les stylets.

Google s’apprête à lancer une fonctionnalité pour sa technologie Fast Pair qui fournira des notifications de batterie faible pour les stylets . Pour ceux qui l’ignorent, Fast Pair est une fonctionnalité qui permet aux appareils de se connecter rapidement et facilement à d’autres appareils en Bluetooth. On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera publiée, mais l’APK Insight de 9to5Google suggère qu’elle est en cours de développement.