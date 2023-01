Le navigateur Brave veut aider les utilisateurs à accéder à Tor plus facilement

Snowflake représente l’évolution naturelle de cette fonctionnalité. En fait, toute personne désireuse d’aider les autres à accéder à Tor peut désormais activer l’extension du navigateur sur un pont Tor sélectionné en activant simplement l’option. Cela signifie que les appareils des utilisateurs ne servent pas seulement d’intermédiaire entre un ordinateur externe et le site Tor. Ils permettent également le flux de messages chiffrés entre Snowflake et les autres ordinateurs à l’intérieur du réseau Tor.

Pour activer la fonctionnalité sur le navigateur Brave, vous devez vous rendre dans le menu Paramètres et cliquer sur l’onglet Confidentialité et sécurité. Cliquez sur les fenêtres Tor pour sélectionner ou ajouter manuellement un pont intégré actif.

Alimenté par un mélange de technologie de proxy et de protocole WebRTC, Snowflake masque les activités internet des utilisateurs en les faisant apparaître comme s’ils utilisaient le Web pour un appel vidéo ou vocal ordinaire . Il attribue ensuite automatiquement des ponts Tor éphémères pour permettre à quiconque en a besoin d’accéder aux sites bloqués. Dans le même temps, il protège la vie privée et l’anonymat des utilisateurs afin que les autorités ne puissent pas savoir si et quand quelqu’un parvient à échapper à ses restrictions en ligne.