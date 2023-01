Le Huawei P60 Pro est un flagship premium qui a quelque chose à offrir à tout le monde. Il présente un design impressionnant et de puissants composants internes pour ceux qui veulent avoir un beau look et de puissantes performances.

Selon l’article de GizChina, le Huawei P60 Pro dispose d’un écran à poinçon, ce qui en fait l’appareil parfait pour regarder des vidéos et des films et jouer à des jeux. Cette caractéristique, associée à la finesse des bords, donne à l’appareil une étonnante apparence frontale.

En ce qui concerne la caméra, l’appareil arbore un design « 8 » à l’arrière, avec un anneau doré entourant la caméra principale. Sur la gauche, on trouve deux capteurs de taille égale, et sur la droite, un flash LED juste sous la gravure « XMAGE », comme le détaille un article de My Drivers.

Avec quatre caméras, dont un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur photo macro, Huawei crée la tendance pour les capteurs photo de la plus haute qualité dans l’industrie des smartphones.

Selon les rapports, la série Huawei P60 va ajouter une version Ultra supplémentaire cette fois-ci. Il y aura quatre versions : Huawei P60 Pro, P60, P60E et P60 Ultra. Le Ultra sera doté de la meilleure technologie disponible chez Huawei. On rapporte également que le nouveau smartphone utilisera deux nouvelles caméras principales extérieures. Il aura le IMX789 et le IMX888, dont le IMX888 sera un lancement inaugural. Les deux capteurs sont de 50 mégapixels, avec une taille de 1/1,4 pouces, et prendront également en charge l’ouverture variable.

Le Huawei P60 Pro est en passe de devenir la nouvelle référence sur le marché des flagships haut de gamme, en combinant un style étonnant et des performances photographiques puissantes dans un seul et même appareil. Avec son matériel de pointe, Huawei veut être reconnu comme le leader dans l’établissement des normes ultimes pour les appareils phares haut de gamme.

D’après les spéculations qui ont été faites jusqu’à présent, la série Huawei P60 sera présentée lors de la conférence MWC à la fin du mois de février de cette année.

Huawei a fait connaître sa présence dans 170 pays différents

Depuis sa création, Huawei a fait d’énormes progrès pour devenir l’une des entreprises les plus prospères au monde, avec une présence dans 170 pays. L’entreprise propose un portefeuille complet de produits et de services sur les marchés des opérateurs, des entreprises et des consommateurs, en fournissant des solutions globales qui permettent la transformation numérique et une connectivité améliorée.

Dans le cadre de son engagement à connecter le monde, Huawei se consacre à l’innovation dans tous les aspects de son activité. Sur le marché des téléphones mobiles, l’entreprise a lancé les fleurons Series P et Mate, qui présentent une combinaison unique de matériel, de logiciels et de design de pointe.

Huawei a parcouru un long chemin depuis sa fondation. Grâce à son engagement en faveur de l’innovation, à la fourniture de produits et de services fiables et rentables, et à son engagement dans des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, Huawei est l’un des principaux acteurs du secteur. Alors que le monde continue d’évoluer, l’engagement de Huawei à repousser les limites de la technologie et de l’innovation assurera le succès continu de l’entreprise.