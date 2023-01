Voici une fuite des étuis officiels du Galaxy S23 Ultra

Cette dernière sera déclinée en 4 teintes, chacune correspondant à l’une des couleurs de la gamme de cette année. Il s’agirait de Cotton Flower, Phantom Black, Botanic Green et Misty Lilac. En termes simples, ces teintes correspondent à du beige, du noir, du vert et du rose pâle.

Cette fois-ci, la situation n’est guère différente. Samsung se prépare à lancer sa série phare pour 2023 — la gamme Samsung Galaxy S23 — lors d’un événement qui aura lieu le 1er février. Et après que la fiche technique complète et de multiples rendus aient été divulgués, les accessoires officiels de Samsung sont les prochains en ligne.

Dans les semaines qui précèdent immédiatement un événement Samsung, on en arrive tôt ou tard au point où l’on n’a aucune idée de ce qu’il reste à divulguer. Les fabricants d’Android sont mauvais pour garder des secrets, et le géant technologique coréen est de loin l’un des pires contrevenants.