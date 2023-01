by

Apple confirme le bug de l’écran de l’iPhone 14 Pro et travaille sur un correctif

Il n’y a pas si longtemps, on a découvert que les derniers et meilleurs iPhone d’Apple souffraient d’un problème que beaucoup ont pris pour un défaut matériel qui nécessiterait le remplacement complet de leurs smartphones. En effet, certains utilisateurs d’iPhone 14 Pro et Pro Max ont signalé qu’ils voyaient des lignes horizontales sur leur écran lorsqu’ils allumaient leur appareil. Maintenant, il semble qu’Apple ait confirmé le problème en interne.

Curieusement, cela ne se produisait que sur les modèles Pro de la série iPhone 14, les lignes horizontales jaunes clignotant parfois, comme dans le cas d’un écran défectueux. Certains propriétaires affirmant avoir fait remplacer leur iPhone dans un Apple Store, beaucoup craignaient qu’Apple ne doive procéder à un vaste rappel qui aurait pour effet de retirer du marché tous les appareils défectueux.

Et comme la société est restée jusqu’à présent complètement discrète, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi toutes les informations non officielles qui ont été diffusées sur le Web par toutes sortes de canaux ont créé encore plus de confusion parmi les propriétaires d’iPhone 14 Pro.

Les rapports sur le problème d’affichage sont apparus peu de temps après le lancement de la série d’iPhone 14, et il ne semble avoir affecté que les modèles Pro. Personne n’a pas su dire s’il s’agissait d’un défaut matériel ou simplement d’un bug logiciel. Heureusement, MacRumors a obtenu un mémo interne qui clarifie les choses.

« Apple est conscient du problème et une mise à jour logicielle sera bientôt disponible pour résoudre le problème », peut-on lire dans un extrait du mémo. En outre, la note confirme également que ce problème ne se produit que lors de l’allumage ou du déverrouillage de l’appareil.

Une bonne nouvelle

Il n’y a pas de calendrier pour cette mise à jour d’iOS, mais je suis heureux de voir qu’il s’agit juste d’un bug logiciel et non d’un défaut matériel. Néanmoins, nous nous attendons à ce que la mise à jour arrive dans la semaine ou les deux semaines à venir.

Votre appareil iPhone 14 Pro series souffre-t-il de ce problème ?