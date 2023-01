Microsoft affirme que le futur Windows sera alimenté par l’IA

La révolution de l’IA se produit en ce moment même, et si certaines fonctionnalités de Windows sont déjà alimentées par l’intelligence artificielle, Microsoft est prête à miser gros sur ce nouveau concept pour l’avenir de son système d’exploitation.

Panos Panay, de Microsoft, a parlé de l’intégration de l’IA dans l’expérience Windows lors de la keynote d’AMD au CES 2023, expliquant que tout ce que nous faisons sur le système d’exploitation sera réinventé à mesure que l’intelligence artificielle prendra le dessus.

Selon Neowin, on s’attend également à ce que Microsoft mise encore plus sur la puissance du cloud, Panay lui-même expliquant également que le prochain Windows « brouillera la ligne entre le cloud et le edge ».

Que Panay fasse ou non référence à Windows 12 ou à une version de Windows qui serait lancée plus tard dans la décennie est quelque chose qui reste à voir.

« L’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows, littéralement. Comme ces grands modèles génératifs, pensez aux modèles de langage, aux modèles de génération de code, aux modèles d’image ; ces modèles sont si puissants, si délicieux, si utiles, personnels. Mais, ils sont également très gourmands en ressources informatiques, et nous n’avons donc jamais été en mesure de le faire auparavant. Nous n’avons jamais vu ces charges de travail intenses à cette échelle auparavant, et elles sont là. Il va falloir un système d’exploitation qui estompe la frontière entre le cloud et le edge, et c’est ce que nous faisons en ce moment », aurait déclaré Panay.

Windows 12 pour 2025 ?

Selon des sources proches du dossier, le lancement de Windows 12 est prévu pour 2024 ou 2025, le travail sur le système d’exploitation ayant déjà commencé à huis clos chez Microsoft.

Cependant, à ce jour, Microsoft continue de travailler sur Windows 11, et un début de Windows 12 en 2025 est plus logique, car c’est aussi l’année où Windows 10 devrait être retiré. Cela permettrait à l’entreprise de continuer à soutenir deux systèmes d’exploitation, comme c’est le cas aujourd’hui.