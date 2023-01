Vous pourrez bientôt acheter une smartwatch Garmin avec ECG

by

Les smartwatches Garmin font partie des meilleurs wearables du marché qu’un amateur de fitness peut acheter. Elles sont plus précises dans leurs relevés, et beaucoup d’entre elles peuvent tenir plusieurs jours avec une seule charge. Cependant, il est intéressant de noter que les smartwatches Garmin ne disposent pas d’une fonction ECG, un dispositif qui pourrait contribuer à améliorer ses mesures de santé cardiaque en identifiant les rythmes cardiaques irréguliers.

C’est vrai, même si elles sont très sophistiquées, coûteuses et spécialement conçues pour les athlètes, elles n’offrent toujours pas une fonctionnalité qui est à peu près standard sur de nombreuses smartwatches ces jours-ci. Mais selon une nouvelle rumeur, cela pourrait bientôt changer.

Les capteurs ECG ne mesurent pas le débit sanguin ; ils détectent plutôt les signes de fibrillation auriculaire, ou AFib, qui est une cause d’accidents vasculaires cérébraux et de problèmes cardiaques, et peuvent vous alerter s’ils détectent des indicateurs de cette condition. Aucune des smartwatches équipées de capteurs ECG n’est de « qualité médicale » ou certifiée pour une utilisation dans un cadre clinique — pas même la meilleure Apple Watch ou le meilleur Fitbit. Mais, les lectures ECG peuvent fournir une indication utile pour vous inciter à vous faire examiner par un professionnel de la santé. Étant donné l’aura de Garmin sur le marché des smartwatches, il est étrange qu’elle n’ait pas considéré cette fonctionnalité comme une priorité au même titre que ses concurrents.

La réponse la plus simple est que Garmin n’a jamais eu besoin d’ECG pour se vendre, se préoccupant uniquement de la précision de son capteur de fréquence cardiaque pendant les entraînements et le suivi du sommeil. Les porteurs de montres Garmin, qui recherchent souvent des appareils spécialisés, sont probablement moins susceptibles de s’inquiéter de la présence d’un capteur ECG que les amateurs de montres « lifestyle » qui portent une montre de Fitbit ou l’Apple Watch, deux appareils de santé polyvalents.

Selon un nouveau rapport de The5KRunner, qui a une bonne réputation de prédire les fonctionnalités de Garmin à venir, Garmin pourrait introduire la fonctionnalité ECG avec ses prochaines séries de smartwatches Forerunner 265 et 965.

Une méthode de lecture différente des autres

Le rapport explique également que pour utiliser la fonctionnalité ECG, vous devrez placer deux doigts sur la lunette métallique de la montre tandis que l’arrière de l’appareil touche votre bras, ce qui créera un circuit avec le capteur métallique qui se trouve sur votre poignet. Cette méthode diffère légèrement de celle utilisée par Apple et Samsung, où vous devez maintenir un seul doigt sur la couronne numérique — si vous utilisez une Apple Watch — ou sur le bouton supérieur droit — si vous avez une Galaxy Watch.

En 2021, Garmin a discrètement commencé un essai clinique pour tester les fonctions ECG, et l’année dernière, DC Rainmaker a découvert que la smartwatch Garmin Venu 2 Plus avait une fonction ECG cachée, que la société a laissée par accident. Garmin a supprimé la fonction par une mise à jour du firmware, donc vous ne serez plus en mesure de la trouver, mais tout cela montre clairement que Garmin pourrait effectivement travailler sur une fonction ECG pour ses smartwatches.