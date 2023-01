Les spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 5 ont été révélées

Samsung s’apprête à lancer la cinquième génération de son smartphone à écran pliable, le Galaxy Z Fold 5. Et, selon une nouvelle rumeur, le Galaxy Z Fold 5 possèdera une nouvelle fonctionnalité intéressante : un support intégré pour le Samsung S-Pen.

Selon l’article de GizChina, il s’agit d’une grande amélioration par rapport à la version précédente, car elle augmente la productivité en rendant l’appareil plus convivial. Il y a aussi d’autres améliorations, comme un processeur plus puissant, une meilleure caméra, une conception de charnière améliorée, et plus encore.

Le nouveau Galaxy Z Fold 5 serait doté d’un processeur Snapdragon 985 5G conçu pour une utilisation plus puissante. Ce processeur serait quatre fois plus puissant que le Snapdragon 8+ du Galaxy Z Fold 4.

Pour compenser la puissance supplémentaire du processeur, l’appareil aura une épaisseur de 6,5 mm une fois déplié et pèsera 275 g. Le précédent modèle, le Galaxy Z Fold 4, était doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réelle amélioration par rapport à son prédécesseur. Cela rendait l’écran plus fluide et plus réactif lors du défilement des applications ou des jeux. La couche de verre ultra-mince a ajouté une durabilité supplémentaire.

Avec le nouveau « mode Flex », les utilisateurs peuvent plier l’appareil en deux, la partie supérieure servant de viseur, tandis que la partie inférieure est le panneau de commande.

Un lancement à l’été

Le Galaxy Z Fold 5 devrait prochainement sortir et suscitera un grand intérêt, car il présente de nombreuses améliorations et fonctionnalités par rapport au modèle précédent. Il va révolutionner la façon dont les gens utilisent les smartphones à écran pliable et devenir la nouvelle norme en matière de productivité et de divertissement.

Après la sortie de Huawei, Samsung est effectivement devenue la seule marque leader sur le marché des smartphones à écran pliable. Cette année, elle lancerait le modèle de cinquième génération de son smartphone pliable — le Galaxy Z Fold 5. Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold 5 offrira une portabilité, une puissance et des performances sans précédent, permettant à ce smartphone de tirer le meilleur parti du mode pliable et d’améliorer la productivité de ses utilisateurs.