Après les puces, Apple travaillerait à la conception de ses propres écrans MicroLED internes

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple travaillerait à la conception de ses propres écrans MicroLED internes destinés à des appareils tels que l’iPhone et l’Apple Watch. Le rapport indique que les écrans pourraient commencer à apparaître sur les appareils dès l’année prochaine, après presque 5 ans de planification et de développement.

Actuellement, Apple utilise des écrans conçus et produits par une variété de fournisseurs — les panneaux OLED de la série d’iPhone 14 seraient fabriqués par Samsung, LG et BOE. Selon Gurman, Apple continuera probablement à faire produire ses écrans par d’autres sociétés, mais en utilisant les conceptions et les spécifications d’Apple plutôt que celles d’une autre entreprise. Selon les informations obtenues par Bloomberg, Apple contribue actuellement à 36 % des revenus de LG Display. Samsung reçoit environ 6,6 % de son chiffre d’affaires du créateur de l’iPhone, bien qu’il soit en concurrence avec Apple dans le secteur des smartphones en plus d’agir en tant que fournisseur.

Il s’agit d’une démarche analogue à celle de la société qui utilise ses propres conceptions de puces dans ses ordinateurs portables et de bureau, délaissant ainsi Intel et bénéficiant d’avantages considérables en termes de performances et d’autonomie. La fabrication de ces processeurs incombe principalement à TSMC, mais Apple a un contrôle total sur la conception.

Le rapport indique que Apple devrait d’abord livrer ses écrans MicroLED dans l’Apple Watch, potentiellement dès 2024, pour remplacer les écrans OLED dont elle est actuellement équipée. Cela semble être un objectif ambitieux, étant donné que l’une des difficultés du MicroLED est de le rendre petit – actuellement, le seul véritable produit commercial utilisant cette technologie est les massifs téléviseurs de Samsung, comme The Wall. Mais, Apple aurait planifié ce mouvement depuis un certain temps.

La source indique qu’en 2028 la société développait discrètement une technologie d’écran interne spécifiquement pour la Watch, et en 2014, elle a acquis une startup dédiée au MicroLED appelée LuxView. L’année dernière, nous avons également entendu que la société travaillait sur des écrans micro OLED et microLED ultrafins pour son casque AR.

Un choix stratégique

Il semble également qu’Apple essaie de faire quelque chose d’analogue à ce qu’elle a fait avec ses efforts en matière de puces internes — commencer petit avec la technologie, mais la rendre capable d’être mise à l’échelle.

Avec la Watch, Apple commencerait petit au sens propre comme au sens figuré — bien que l’Apple Watch se vende bien, elle n’est pas au niveau de l’iPhone — et se donnerait le temps d’aplanir toutes les difficultés liées à la conception de son écran avant de l’intégrer à son projet phare. Selon Bloomberg, il faudra des « années » avant que les écrans d’Apple ne soient intégrés à l’iPhone. Gurman affirme également, à l’instar d’une précédente rumeur lancée par l’analyste des écrans Ross Young, que les plans visant à équiper l’Apple Watch de microLED pourraient être reportés à 2025 au lieu de 2024.

Ces développements s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus vaste visant à remplacer les pièces fabriquées par des tiers par des pièces produites localement, ce qui permettra à Apple de mieux contrôler l’apparence et les fonctionnalités de ses appareils. En faveur de ses propres conceptions, le géant technologique a cessé d’utiliser les processeurs d’Intel Corp. dans ses ordinateurs Mac et a l’intention de faire de même avec les principaux composants sans fil des iPhone. En outre, en fabriquant les écrans en interne, Apple pourrait, à terme, mieux adapter ses produits et garder un contrôle plus étroit sur sa chaîne d’approvisionnement.