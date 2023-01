Elon Musk annonce une refonte prochaine de l’interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités de Twitter

Elon Musk a annoncé sur Twitter que le réseau social allait avoir un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités qu’il a annoncées, citons le balayage pour passer d’une timeline à l’autre, un bouton de signet dans les détails du tweet et des tweets longs.

Depuis qu’Elon Musk a pris les rênes de Twitter en tant que propriétaire et PDG, il est devenu habituel de consulter son flux direct pour connaître les annonces de fonctionnalités et les modifications des conditions d’utilisation de la plateforme. C’est ce qui s’est passé l’année dernière avec sa controversée décision de bloquer les liens qui dirigeaient les utilisateurs vers des réseaux sociaux concurrents, décision qui a été annulée par la suite, mais qui a suscité des appels à la démission de Musk de son poste de PDG de Twitter.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.

First part of a much larger UI overhaul.

Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.

Long form tweets early Feb.

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023