Des vidéos promotionnelles du futur Galaxy S23 Ultra vantent les mérites de la caméra de 200 mégapixels

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, la famille Galaxy S23 de Samsung, composée de smartphones très haut de gamme, arrive bientôt. Nous le savons non seulement sur la base du bon sens et d’une montagne de fuites et de rumeurs de ces derniers mois, mais aussi parce que, eh bien, Samsung vient d’annoncer que sa nouvelle gamme de smartphones sera lancée le 1er février.

Avec tout cela à l’esprit, il ne devrait pas être un choc que les documents marketing officiels de la société pour ce lancement très attendu commencent à fuir. En effet, nous n’avons pas un, mais deux GIF différents, qui mettent l’accent sur l’un des principaux arguments de vente de l’imminent du Galaxy S23 Ultra.

Bien que Samsung ne donne pas de détails techniques ou de spécifications dans les deux courtes vidéos diffusées par nul autre qu’Ice Universe sur Twitter, nous savons depuis longtemps que le plus grand et le plus puissant membre de la gamme Galaxy S23 sera équipé d’un capteur photo principal de 200 mégapixels à l’arrière.

Samsung Galaxy S23 Ultra official warm-up video is here! pic.twitter.com/2LHs3u3cP6 — Ice universe (@UniverseIce) January 10, 2023

Ce dernier a apparemment des mégapixels « qui vous feront dire wooow », ce qui est évidemment une façon intelligente de confirmer qu’il y aura (au moins) trois capteurs photo différents à l’arrière du Galaxy S23 Ultra. Bien sûr, nous nous attendons à ce qu’il y ait quatre caméras à l’arrière, comme sur le S22 Ultra de l’année dernière… et le S21 Ultra de l’année précédente… et le S20 Ultra de l’année précédente.

Le système d’imagerie de pointe amélioré de cette année, qui, selon les rumeurs, ajouterait un capteur téléobjectif périscopique de 10 mégapixels, un capteur photo téléobjectif « normal » de 10 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels à la caméra principale de 200 mégapixels susmentionnée, est apparemment « conçue pour la lumière du jour », promettant de produire des « photos de nuit époustouflantes », quelles que soient les conditions d’éclairage naturel.

Il s’agit d’une affirmation certes vague et peu surprenante, mais également intrigante si l’on considère que la « nightographie » est déjà une grande partie de la publicité de Samsung pour le Galaxy S22 Ultra, centrée sur l’appareil photo. Si le S23 Ultra peut encore améliorer les capacités de son prédécesseur à prendre des photos de nuit, cela nous rend presque plus enthousiastes à propos de ce téléphone que la simple mise à niveau en mégapixels du capteur photo principal.

Mais où est le Galaxy S23 Ultra ?

Malheureusement, les clichés dans ces vidéos fraîchement divulguées ne montent pas l’arrière du smartphone. Et c’est presque certainement parce que nous sommes ici en présence de matériel promotionnel conçu pour être rendu public (avec du son, vraisemblablement) avant que la série S23 ne devienne officielle.

Ces vidéos peuvent ou non être téléchargées sur le compte YouTube de Samsung dans les semaines à venir, peut-être avec d’autres clips destinés à promouvoir d’autres arguments de vente clés et les grandes caractéristiques du Galaxy S23 Ultra.

Bien sûr, nous savons déjà en quelque sorte tout ce que Samsung nous réserve avant son événement Unpacked du 1er février.