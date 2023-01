Microsoft met fin à l’assistance étendue pour Windows 7 et Windows 8.1

Cela fait trois ans que Microsoft a mis fin au support général de Windows 7, mais l’entreprise a autorisé les entreprises et les établissements d’enseignement qui souhaitaient continuer à utiliser le système d’exploitation à payer jusqu’à trois ans de mises à jour de sécurité étendues.

Le temps est maintenant écoulé — Microsoft a mis fin au support de sécurité étendu pour Windows 7, ainsi que pour Windows 8.1. Cela signifie que, même si vous pouvez continuer à utiliser l’un ou l’autre de ces systèmes d’exploitation, vous risquez de mettre vos données en danger puisque Microsoft ne proposera plus de corrections de bugs, de mises à jour de sécurité ou d’autres correctifs.

Windows 7 a eu un bon parcours. Le système d’exploitation est sorti en 2009 et a constitué une bouffée d’air frais après Windows Vista. Contrairement à Vista, qui était rempli d’effets visuels gourmands en ressources, Windows 7 a été conçu pour fonctionner aussi bien sur des ordinateurs portables abordables que sur des ordinateurs de bureau haut de gamme. Et, il était beaucoup moins sujet aux pannes.

Microsoft a changé de vitesse avec Windows 8, en essayant de rendre le système d’exploitation adapté aux écrans tactiles et aux tablettes, avec l’introduction d’un nouvel écran de démarrage plein écran, d’un nouveau langage de conception « Metro » pour les applications sur écran tactile et d’une boutique d’applications Windows Store intégrée. Ce système n’a pas été particulièrement populaire, ce qui explique en partie pourquoi de nombreux utilisateurs ont conservé Windows 7 aussi longtemps que possible.

Bien que je pense que les corrections apportées par Microsoft à Windows 10 étaient en grande partie les bonnes, je sais que certaines personnes ne sont pas très heureuses de certaines des décisions de conception de Windows 11 qui font que le système d’exploitation de bureau ressemble un peu plus à un système d’exploitation mobile.

Quelques solutions

Si vous avez acheté un nouvel ordinateur Windows au cours des 8 dernières années, ce n’est probablement pas un gros problème, car il est très probablement livré avec Windows 10 ou Windows 11. Mais si vous possédez un ordinateur portable ou de bureau plus ancien fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8.1, vous devriez peut-être y réfléchir :

La mise à niveau vers une version plus récente de Windows De passer à une distribution GNU/Linux ou à un autre système d’exploitation qui est toujours pris en charge Continuez à utiliser votre ordinateur, mais déconnectez-le d’Internet

Vous pouvez aussi théoriquement continuer à utiliser votre ordinateur avec un logiciel antivirus et/ou un pare-feu tiers, mais il n’y a aucune garantie que cela vous protégera contre toutes les vulnérabilités futures.

Si vous décidez de conserver une ancienne version de Windows, elle deviendra probablement moins utile avec le temps. Les navigateurs Web Microsoft Edge et Google Chrome ne sont plus pris en charge par Windows 7 et Windows 8.1, ce qui signifie qu’ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctionnalités.