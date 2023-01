L’iPhone 16 pourrait abandonner la Dynamic Island pour Face ID sous l’écran

Comme si c’était hier, Apple a bouleversé la conception de l’iPhone en introduisant la découpe Dynamic Island, qui a fait ses débuts en tant que caractéristique exclusive de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Tout récemment, nous avons entendu dire que tous les prochains iPhone 15 d’Apple partageraient la Dynamic Island, ce qui pourrait marquer la fin de l’encoche.

Pourtant, un nouveau rapport de la Corée du Sud The Elec affirme que la Dynamic Island pourrait ne pas durer trop longtemps après la série d’iPhone 15 de cette année, puisque la famille iPhone 16 de 2024 va probablement obtenir la technologie Face ID sous le panneau avec les caméras, qui sera seulement visible lorsque l’écran est éteint. Lorsque l’utilisateur allume l’écran, le panneau supérieur pourrait fonctionner comme un panneau OLED ordinaire, cachant essentiellement les capteurs matériels et les caméras situés en dessous.

Face ID est évidemment différent de votre caméra frontale traditionnelle. Elle utilise sa caméra infrarouge TrueDepth pour cartographier et analyser votre visage, ce qui rend le défi technologique encore plus difficile. Apple ne peut pas livrer un iPhone avec Face ID où la caméra infrarouge peine à identifier votre visage lorsque vous essayez de déverrouiller votre smartphone ou de payer avec Apple Pay.

Alors qu’un capteur photo sous le panneau et un ensemble de capteurs Face ID ne sont pas des concepts totalement farfelus et semblent être un point fort de la série d’iPhone 16, nous ne devrions pas nous attendre à ce que le changement affecte toute la gamme d’iPhone 16.

Comme d’habitude avec de tels changements de design et de matériel, attendez-vous à ce que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Ultra, les plus haut de gamme, soient les premiers à bénéficier de la nouvelle fonctionnalité, tandis que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ordinaires, ainsi que les générations suivantes, pourraient très bien conserver la Dynamic Island pendant un certain temps.

Un réel défi

Certains des plus grands concurrents d’Apple, comme Samsung, ont déjà des appareils avec des caméras sous le panneau sur le marché. Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 4 pliables sont de tels appareils, bien qu’il faille noter que la zone d’affichage immédiatement au-dessus de la caméra emploie une résolution inférieure, ce qui peut facilement être repéré à l’œil nu. Ce problème aura probablement été résolu d’ici 2024, lorsque l’iPhone 16 sera dévoilé, mais d’ici là, Samsung aura encore quelques chances de trouver la caméra sous-affichée parfaite.

Bien sûr, toutes ces conjectures sont basées sur des rumeurs et des rapports préliminaires, qui devraient idéalement être pris avec des pincettes, étant donné que nous sommes encore dans les premiers jours de 2023 et que l’iPhone 16 n’est pas attendu avant septembre 2024. Beaucoup de choses peuvent changer d’ici là, mais nous tiendrons certainement compte des murmures évoqués ci-dessus.