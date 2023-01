Apple voulait que l’iPhone SE 4 soit lancé avec sa propre puce 5G

Qualcomm restera donc un acteur clé dans ce secteur, d’autant plus qu’Apple a besoin de plus de temps pour apporter sa puce de bande de base à la série d’iPhone.

« En raison des craintes que les performances de la puce de bande de base interne ne soient pas à la hauteur de celles de Qualcomm, Apple prévoyait initialement de lancer sa puce de bande de base en 2024 et de laisser l’iPhone SE 4 d’entrée de gamme l’adopter en premier, et de décider si l’iPhone 16 utiliserait sa puce de bande de base en fonction du statut de développement de l’iPhone SE 4 », explique Kuo.