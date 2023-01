Le Galaxy S23 Ultra sera doté d’une caméra frontale supérieure malgré un nombre de mégapixels inférieur

L’année vient peut-être de commencer, mais l’une des plus grandes sorties de smartphones de 2023 est proche. Bien sûr, je fais référence à la gamme Galaxy S23 de Samsung qui devrait faire ses débuts le mois prochain.

Le smartphone le plus intéressant sera peut-être le Galaxy S23 Ultra, l’un des principaux prétendants au titre de « meilleur smartphone Android de 2023 ». Étant donné la position précaire dans laquelle se trouve actuellement Samsung, et du fait que les modèles de l’année dernière n’ont pas répondu aux attentes commerciales, l’enjeu ne pourrait être plus important.

Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que Samsung rende le Galaxy S23 Ultra meilleur que son prédécesseur dans la plupart, sinon tous les aspects. Cependant, il y a une baisse possible que beaucoup n’ont pas été particulièrement enthousiasmés par le Galaxy S23 Ultra – le fait que le Galaxy S23 Ultra pourrait abandonner la caméra frontale de 40 mégapixels de son prédécesseur en faveur d’une caméra de 12 mégapixels.

Néanmoins, selon de nouvelles informations, la caméra frontale du Galaxy S23 Ultra sera en fait supérieure à celle que l’on trouve sur le Galaxy S22 Ultra, malgré un nombre de mégapixels inférieur. Dans un tweet, un informateur a révélé que la caméra frontale de 12 mégapixels du S23 Ultra sera dotée d’un mode « Pro » et de la technologie « Dual Pixel ».

⭕️Exclusively

12MP front camera

The”Pro”mode is now on front camera

Nightography in front camera

Photo&video quality will be improved due to”Dual Pixel”technology

This gives you the best picture in the lowest possible light

camera has become lower number but the quality is higher pic.twitter.com/t86yZB4CxG

—Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 6, 2023