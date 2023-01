Samsung a révélé sans le savoir la date de lancement du Galaxy S23

by

Nous sommes en 2023 et Samsung va bientôt lancer la gamme haut de gamme Galaxy S23. Les rumeurs précédentes annonçaient un lancement début février et, selon une révélation involontaire de Samsung, c’est vrai. Le site Samsung Colombia a apparemment publié l’annonce Galaxy Unpacked, qui confirme la date de lancement du Galaxy S23.

Selon le teaser de l’annonce sur le site Web de Samsung Colombia, la série Galaxy S23 sera lancée le 1er février. L’affiche porte le slogan « Epic moments are coming » et présente trois capteurs photo disposés verticalement avec des feuilles et des lilas dans le coin, ce qui pourrait laisser présager des options de couleurs et du design.

Pour ceux qui ne le savent pas, une précédente rumeur mentionnait la même date de lancement, donc, cela pourrait être réel. Cependant, l’affiche d’annonce n’est plus disponible, donc, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour obtenir une confirmation officielle. Comme les rumeurs vont bon train et que nous avons également une annonce qui a fuité, Samsung pourrait confirmer les détails bientôt.

La série Galaxy S23 a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps et a même été présentée dans des rendus récemment divulgués. Le Galaxy S23, le Galaxy S23 Ultra, et même le S23+ abandonneront très probablement le Contour Cut Design et auront des caméras disposées en ligne verticale. C’est quelque chose que nous avons déjà vu, grâce aux images promotionnelles précédemment divulguées.

Alors que le modèle Ultra aura quatre caméras arrière, le modèle standard et le modèle Plus en auront trois. Le design restera largement le même que celui de la série Galaxy S22. Nous pouvons nous attendre à des options de couleur Cotton Flower, Misty Lilac, Botanic Green, et Phantom Black.

Uniquement des modèles Snapdragon

En ce qui concerne le matériel, il a été précédemment révélé que les nouveaux smartphones Galaxy S23 seront alimentés par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 modifié, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Il semblerait que la société souhaite proposer la version de l’appareil alimentée par Qualcomm sur absolument tous les marchés, même si la configuration Exynos restera également disponible. L’entreprise a déjà fait face à des critiques en raison des différences de performances entre les deux versions de la puce, car Qualcomm a donné un coup de pouce significatif malgré sa disponibilité sur un nombre très limité de marchés.

Le S23 Ultra pourrait adopter un capteur photo principal de 200 mégapixels, tandis que les deux autres modèles s’en tiendront à une résolution de 50 mégapixels. Attendez-vous à quelques nouvelles fonctionnalités de la caméra et à des améliorations de la batterie également. La série Galaxy S23 fonctionnera très probablement sous One UI 5.1 (qui sera révélé au moment du lancement), la surcouche basée sur Android 13.

Maintenant que le lancement prévu est dans moins d’un mois, Samsung pourrait bientôt révéler plus de détails confirmés à son sujet.