Google Messages achève le déploiement du chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe en version bêta

Il est bon de voir que Google reste sur ses positions et continue à améliorer RCS et son application de messagerie. Bien que nous n’ayons pas encore vu la parité exacte des fonctionnalités, l’application Google Messages est très proche de recréer l’expérience iMessage, mais seulement si vous chattez avec d’autres utilisateurs sur RCS. Espérons que cela finira par changer.

Cela signifie que si vous êtes inscrit au programme bêta, vous aurez probablement une mise à jour qui vous attend et qui ajoute cette capacité. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez très facilement le faire à partir du Play Store en accédant à la liste de l’application et en sélectionnant l’option « Rejoindre la bêta ».

Depuis lors, on en savait très peu sur la façon dont le déploiement progressait et sur le fait qu’il atteindrait tous les utilisateurs du programme bêta — jusqu’à aujourd’hui. Selon un rapport de 9to5Google , Google a confirmé qu’il a « terminé [son] déploiement du chiffrement de bout en bout des discussions de groupe pour les utilisateurs de la version bêta ouverte ».

L’application Google Messages inclut déjà le chiffrement de bout en bout lorsque vous envoyez un message à une personne qui a également activé les fonctions de chat RCS. Cependant, jusqu’à présent, cette fonctionnalité a été limitée aux messages entre deux parties et non aux conversations de groupe.