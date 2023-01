Medium annonce qu’elle va commencer à utiliser Mastodon avec sa propre communauté

Ces derniers jours ont montré une croissance significative pour la plateforme totalisant 2,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels alors qu’elle n’en comptait que 300 000 en octobre 2022. Cependant, Mastodon n’est pas comme Twitter, car sur la plateforme, les membres rejoignent des communautés avec leurs propres règles, leurs directives de modération et leurs timelines personnelles. Cela n’empêche pas les utilisateurs de suivre un autre utilisateur sur une autre communauté, mais on s’attend à ce que beaucoup rejoignent une communauté qui reflète leurs intérêts spécifiques.

Aujourd’hui, Medium lance une instance Mastodon à l’adresse me.dm pour aider nos auteurs, nos publications et nos lecteurs à trouver leur place dans le Fediverse. Mastodon est une force émergente pour le bien des réseaux sociaux et nous sommes ravis de rejoindre cette communauté.

Medium a décidé d’héberger sa propre instance Mastodon, considérant le réseau open source comme une évolution positive dans le secteur des réseaux sociaux. Medium ouvrira Mastodon à ses rédacteurs et lecteurs comme un avantage supplémentaire de l’adhésion à Medium . En retour, cela créera un espace de discussions autour du contenu de Medium. En conséquence, cela deviendra un flux local intéressant. Et, il sera plus facile pour les gens de trouver des sujets qui correspondent à leurs intérêts en rejoignant Mastodon.

Mastodon est une plateforme de microblogging open source, très analogue à Twitter à bien des égards. Une grande différence réside dans la manière dont les gens s’inscrivent. Au lieu d’un serveur centralisé, les entreprises et les organisations peuvent héberger leur propre instance, ou serveur Mastodon, pour parrainer des communautés de personnes partageant les mêmes idées. Cependant, une fois qu’une personne s’est inscrite, elle peut suivre et interagir avec les utilisateurs de toutes les instances, dans le cadre de ce que l’on appelle le « Fediverse ».

Medium, une plateforme de publication en ligne créée par Evan Williams, cofondateur de Twitter, a annoncé qu’elle utiliserait désormais la plateforme Mastodon. En effet, Medium a créé sa propre instance de Mastodon , adoptant ainsi ce qui est apparu comme un rival viable de Twitter . Ainsi, la plateforme fournira une infrastructure fiable, une modération et un nom de domaine court qui permettra aux utilisateurs de partager plus facilement leur nom d’utilisateur.