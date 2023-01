CES 2023 : Ring Car Cam, une caméra de bord qui se fixe à votre pare-brise et à votre tableau de bord

L’action est alimentée par l’application intuitive Ring pour smartphone, ce qui permet aux propriétaires actuels de Ring d’ajouter facilement la Car Cam à leur arsenal et de la rendre opérationnelle sans trop d’efforts. La Ring Car Cam arrivera en février et sera commercialisée au prix de 250 dollars .

Ring indique qu’elle a conçu la Car Cam avec une attitude de confidentialité d’abord, par exemple, lorsque la caméra enregistre, un voyant LED indiquera qu’elle capture de la vidéo et de l’audio. En outre, la caméra intérieure est équipée d’un volet de confidentialité qui peut désactiver la vidéo et l’audio de l’habitacle lorsqu’il est fermé.

Parmi les autres fonctionnalités, citons la commande Traffic Stop qui permet d’enregistrer plusieurs minutes de contenu, qu’un mouvement soit détecté ou non, le chiffrement vidéo de bout en bout en option et la connectivité Wi-Fi. Et comme la Ring Car Cam est alimentée par la batterie de votre voiture par le port OBD-II, vous n’aurez pas à vous soucier de changer constamment les piles ou d’apporter une batterie rechargeable la nuit.

Elle offre une caméra double face qui capture à la fois l’intérieur de votre véhicule et son environnement , vous offrant une tranquillité d’esprit lorsque vous êtes garé ou servant de preuve si vous avez un accident. Vous pouvez également communiquer par le biais de la Ring Car Cam grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés.