CES 2023 : Samsung SmartThings Station, un nouveau hub de maison connectée et un chargeur sans fil

Lors du CES 2023, Samsung a dévoilé SmartThings Station, un convivial hub de maison connectée et peu onéreux qui fonctionne également comme une station de recharge rapide.

Ce nouveau hub de maison connecté et convivial permet de contrôler facilement et d’assurer l’interopérabilité de plusieurs appareils connectés. Les utilisateurs de SmartThings Station peuvent automatiser différentes parties de leur maison. Ils peuvent mettre en place des routines qui leur facilitent la vie et les aident à économiser de l’énergie, en facilitant par exemple l’extinction des lumières et des appareils.

Facile à configurer : Appairage pop-up avec un smartphone Samsung Galaxy, et en plus, avec un simple scan d’un QR code (uniquement pour les appareils Matter), vous pouvez l’appairer et l’utiliser.

Application mobile SmartThings : Un hub de maison connectée permet aux thermostats, à l’éclairage et aux prises de courant de se connecter au serveur de la maison connectée afin qu’ils fonctionnent tous ensemble. La SmartThings Station automatise les routines de l’application SmartThings tout en supprimant la nécessité de contrôler les appareils physiques.

Bouton intelligent sur la SmartThings Station

Les utilisateurs peuvent activer une routine créée par l’application SmartThings en appuyant sur le bouton Smart de la SmartThings Station. Les clients peuvent activer jusqu’à trois routines différentes en appuyant sur le bouton intelligent avec une pression courte, longue ou double. Les routines peuvent également être activées depuis l’application SmartThings, que les utilisateurs soient à la maison ou en déplacement.

SmartThings Find

SmartThings Station fonctionne avec le service de suivi des biens SmartThings Find de Samsung. Une double pression sur le bouton intelligent fait sonner un téléphone à proximité, ce qui simplifie sa découverte.

SmartThings Station permet aux utilisateurs de Samsung Galaxy de suivre leurs appareils enregistrés, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes, de montres, d’écouteurs, de clés ou d’un portefeuille auquel est attaché un Galaxy SmartTag ou SmartTag+

En scannant les appareils, SmartThings Station informe les utilisateurs de l’emplacement des appareils intelligents ou des étiquettes dans la maison et les alerte lorsqu’une étiquette ou un appareil part ou revient

Un socle de charge rapide

La SmartThings Station peut charger sans fil des appareils d’une puissance maximale de 15 watts. La recharge rapide est une fonction intéressante à inclure dans un hub de maison connectée, car elle s’adapte aux horaires et aux routines des gens. Les utilisateurs peuvent choisir d’être avertis lorsque la charge est terminée, ce qui leur permet de reprendre là où ils se sont arrêtés dans un jeu ou de passer à la charge d’un autre appareil.

Disponibilité

La SmartThings Station est proposée au prix de 60 dollars et sera disponible en noir ou en blanc à partir de début février 2023 sur le marché américain et en Corée.

Lors de l’annonce, Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, Device Platform Center chez Samsung Electronics, a déclaré :