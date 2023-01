CES 2023 : le nouveau Swift Go d’Acer est équipé d’une webcam 1440p et une puce Intel 13e génération

Acer, comme toujours, dévoile plusieurs nouveaux ordinateurs portables au CES 2023, tirant parti de l’introduction des CPU 13e génération d’Intel et d’autres améliorations. Le plus excitant de la gamme mise à jour d’Acer est le nouveau Swift Go, qui combine des conceptions très fines et légères avec des écrans OLED et des rebords minces pour les plus petites tailles de châssis — et une alternative assez convaincante au MacBook Air.

Il est difficile de trouver un bon ordinateur portable équilibré de nos jours. Les nouveaux Swift Go 14 et Swift Go 16 d’Acer, équipés du dernier et meilleur silicium de 13e génération d’Intel, pourraient être des concurrents pour les meilleurs ordinateurs portables.

Les Acer Swift Go 14 et 16, qui viennent d’être annoncés au CES 2023, sont équipés d’écrans de 14 et 16 pouces. Tous deux ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le Go 14 ayant une résolution de 2 880 x 1 800 pixels et le Go 16 une résolution de 3 200 x 2 000 pixels. Les panneaux 16:10 des ordinateurs portables ont une luminosité maximale de 500 nits et sont certifiés EyeSafe par TUV Rheinland. Ils prennent également en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Plus important encore, ces ordinateurs sont alimentés par la gamme de processeurs Core série H de 13e génération d’Intel, et ils sont certifiés Intel Evo, de sorte que ces ordinateurs portables devraient être parmi les meilleurs dans le monde Windows. Ils sont également dotés de ports Thunderbolt 4, d’une interface HDMI 2.1 et même d’un lecteur de carte microSD. C’est une bonne chose de voir que de plus en plus d’ordinateurs portables offrent une large sélection de ports, une tendance que l’on retrouve également sur les derniers modèles MacBook Pro d’Apple.

Les doubles ventilateurs TwinAir, les doubles caloducs en cuivre et le clavier à entrée d’air visent à maximiser le débit d’air pour maintenir les températures basses.

Chaque ordinateur portable sera équipé de webcams 1440p avec la technologie de réduction du bruit temporel pour améliorer les performances en basse lumière et PurifiedVoice avec réduction du bruit par l’IA. Des SSD PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To seront configurables, ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5.

Les deux ordinateurs sont des options équilibrées si vous recherchez un ordinateur portable pour travailler en déplacement. Ils sont proposés à partir de 999 euros, et vous pourrez les acheter à partir de juin.

De nouveaux Swift X et Aspire

Sont également présentés une mise à jour du Swift X 14 et du Swift 14, ainsi que plusieurs nouveaux modèles Aspire. Acer met également à jour le Swift X 14 et le Swift 14 standard. Mis à niveau par rapport au Swift X 14 précédent, le modèle 2023 est désormais équipé de processeurs Intel de 13e génération et de GPU RTX de série 40. Les ordinateurs portables seront équipés d’écrans OLED 2,8 K de 14 pouces fonctionnant à 120 Hz avec 100 % de DCI-P3 et VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Comme le Swift Go, le Swift X 14 intégrera une webcam 1440p avec les mêmes technologies pour améliorer la qualité, et la sélection des ports sera similaire.

Le Swift X 14 sera proposé à un prix de départ de 1 499 euros et sera disponible en avril 2023.

Le Swift 14 bénéficiera d’un design nouveau et amélioré, avec un boîtier unichassis en aluminium usiné CNC, disponible en vert ou en bleu. Les bords taillés au diamant et les matériaux doublement anodisés créeront une esthétique durable et excitante, et le châssis sera fin et léger. L’ordinateur portable intégrera également des processeurs Intel de 13e génération et offrira jusqu’à 9,5 heures d’autonomie.

Les options d’affichage comprendront des écrans IPS WQXGA (2 560 x 1 600) ou WUXGA (1 920 x 1 200) avec un verre Corning Gorilla Glass antimicrobien pour améliorer la durabilité et réduire la croissance des bactéries. Le Swift 14 intégrera également la même webcam 1440p et les mêmes technologies que les autres modèles Swift. Il sera proposé à partir de 1 699 euros et sera disponible en janvier 2023.

Acer Aspire 3 et Aspire 5

Enfin, Acer présentera deux nouveaux ordinateurs portables Aspire. Ce sont des options populaires en tant qu’ordinateurs portables abordables, historiquement. Le Aspire 5 sera équipé de processeurs Intel 13e génération avec des GPU Nvidia GeForce RTX 2050, jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de SSD. Des écrans Full HD+ 16:10 de 14, 15 et 17 pouces seront disponibles, ainsi qu’une webcam 1080p. Les prix commenceront à 799 euros avec une disponibilité en mars 2023.

L’Aspire 3, quant à lui, représentera une option économique avec des processeurs Intel Core i3-N. Ils seront dotés d’écrans Full HD 16:9, de ports USB-C et HDMI 2.1, et du Wi-Fi 6E. L’Aspire 3 sera disponible en modèles de 14, 15 et 17 pouces à partir de 549 euros avec une disponibilité en janvier 2023.