CES 2023 : Razer présente les Blade 16 et Blade 18, deux grands ordinateurs de gaming

Les ordinateurs portables de jeu de grande taille sont de retour, et même Razer se lance dans l’aventure. Lors du CES 2023, la société a annoncé le lancement de deux nouveaux ordinateurs portables de jeu grand format : le Razer Blade 16 et le Razer Blade 18. Ces deux ordinateurs portables sont nouveaux dans la gamme et ne remplacent pas encore les modèles existants, qui comprennent les Razer Blade 15 et Blade 17.

Peu de choses ont été révélées pour le moment, à part les tailles. Razer n’a ajouté qu’une poignée de détails pour l’instant, mais il est certain qu’il y aura plus de détails sur ces nouveaux ordinateurs portables de jeu. Tout d’abord, les deux nouveaux ordinateurs portables de jeu utiliseront les derniers processeurs Intel Core i9 HX de 13e génération, ainsi que des graphiques RTX de série 40 jusqu’à un RTX 4090.

Le résultat ? Le Razer Blade 18 est l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par la société, tandis que le Razer Blade 16 a « plus de puissance graphique par pouce que n’importe quel autre ordinateur portable de 16 pouces sur le marché ». Nous n’avons jamais vu d’ordinateurs portables de jeu avec cette comparaison spécifique utilisée auparavant, qui met l’accent sur les performances dans les limites d’un ordinateur portable très mince et léger.

Il sera intéressant de voir la différence de performance entre ces deux ordinateurs portables, d’autant plus que le delta entre le Blade 15 et 17 était assez faible. Razer semble promettre une différence plus importante avec le Razer Blade 18.

La plupart des grands fabricants d’ordinateurs portables de jeu ont présenté un ordinateur portable de jeu de 18 pouces au CES cette année. En plus du Razer Blade 18, l’Alienware m18 et l’Acer Predator Helios 18 300 ont été présentés.

Plus de détails sur les Razer Blade 16 et 18 seront annoncés au fur et à mesure que le CES 2023 avance, mais ils font déjà partie des nouveaux ordinateurs portables de jeu les plus attendus du salon jusqu’à présent.