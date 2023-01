Un brevet d’Apple révèle une recharge sans fil inversée pour l’iPhone

La solution est un peu technique, puisqu’elle explique comment « un dispositif incorporant un composant d’alignement bimodal peut être fixé de manière interchangeable à d’autres dispositifs par un composant d’alignement annulaire primaire ou un composant d’alignement annulaire secondaire », mais l’objectif général est de pouvoir simplement placer un étui de recharge sans fil AirPods Pro, ou même une Apple Watch à l’arrière de l’iPhone, et de le recharger en déplacement sans avoir à réfléchir à l’alignement et à devoir faire appel à un bébé à tout moment.

La description d’Apple indique également que l’efficacité de la transmission d’énergie sans fil dépend de l’alignement des bobines de l’émetteur et du récepteur. On peut dire, par exemple, que des bobines d’émetteur et de récepteur orientées coaxialement pourraient bien fonctionner, alors que des dispositifs électroniques plats sans éléments de guidage pourraient être difficiles à orienter.

Selon les rapports, les futurs iPhone pourraient inclure un mécanisme de recharge sans fil pour les AirPods, l’Apple Watch et d’autres accessoires . Pour rappel, l’actuelle charge sans fil d’Apple à l’arrière d’un iPhone utilise une énorme bobine qui ne peut pas charger une montre. Par ailleurs, des rapports indiquent qu’Apple travaille sur des iPad Pro OLED avec des écrans de 11,1 et 13 pouces pour 2024.