CES 2023 : le Samsung Galaxy Book2 Go est un ordinateur portable abordable

Six mois après le lancement de l’ordinateur portable Windows abordable Galaxy Book Go, Samsung a dévoilé un nouveau modèle qui devrait apporter une augmentation significative des performances par rapport au modèle original.

Le nouveau Galaxy Book2 Go est un ordinateur portable Windows 11 de 1,44 kg avec un écran LCD IPS FHD de 14 pouces et un processeur Snapdragon 7c+ Gen 3 de Qualcomm. Il sera mis en vente en France le 20 janvier.

Pour l’essentiel, le nouvel ordinateur portable ressemble beaucoup au Galaxy Book Go original. Mais le modèle de première génération était équipé d’une puce Snapdragon 7 c Gen 2. Selon Qualcomm, la nouvelle puce Snapdragon 7c+ Gen 3 offre :

Des performances mono-cœur jusqu’à 30 % plus rapides

Des performances multi-coeurs jusqu’à 60 % plus rapides

Des performances graphiques jusqu’à 70 % plus rapides

En outre, le nouveau chipset apporte également un grand nombre d’autres fonctionnalités, comme une connectivité sans fil plus rapide avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Il prend également en charge la RAM LPDDR4X cadencée à 3 200 MHz et le stockage SSD NVMe. Qualcomm affirme également que la nouvelle puce apporte des améliorations dans son traitement de l’intelligence artificielle. Cette puce a été fabriquée par TSMC sur son nœud 6 nm, ce qui la rend plus économe en énergie.

Le Galaxy Book2 Go est équipé d’un écran LCD IPS de 14 pouces avec une charnière à 180 degrés. Il offre également une conception de clavier sans pavé numérique, ainsi qu’un grand trackpad et une webcam. La marque n’a pas encore révélé les configurations de stockage comme la RAM et le stockage, ni même la capacité de sa batterie. Il est construit selon la norme MIL-STD-810G, ce qui le rend assez résistant.

En vente en France pour débuter

Cela dit, il s’agit toujours d’un ordinateur portable Windows on ARM équipé d’un processeur abordable, et il faut donc s’attendre à une longue autonomie et à un prix abordable… mais à des performances moins spectaculaires, en particulier lors de l’exécution d’applications Windows qui n’ont pas été compilées pour fonctionner nativement sur des processeurs ARM.

Selon Samsung, le Galaxy Book2 Go offre une autonomie de 21 heures en lecture vidéo (ce qui est probablement le meilleur scénario), prend en charge la connectivité Wi-Fi 6E et est conçu pour fonctionner avec d’autres appareils Samsung Galaxy, y compris les smartphones et les tablettes. Par exemple, vous pouvez utiliser une tablette Galaxy Tab comme deuxième écran ou comme périphérique de saisie pour le Galaxy Book2 Go, jumeler automatiquement un ensemble d’écouteurs sans fil Galaxy Buds, ou synchroniser des notes sur vos appareils à l’aide de l’application Samsung Notes.